Samsung’dan Dünyanın ilk Modüler 146 inçlik Dev MicroLED TV’si: The Wall

CES 2018’de Samsung, dünyada ilk defa kendiliğinden ışık yayan MicroLED teknolojisine sahip 146 inç modüler televizyonu The Wall’u tanıttı.

Samsung , bugün CES 2018’de 146 inç boyutunda MicroLED TV modeli olan “The Wall”u tanıttı. Samsung’un ekran teknolojisindeki son yeniliklerle birlikte gelen modüler, kendinden ışık yayan MicroLED TV, televizyonun bir yandan gelişmiş izleme deneyimi sağlarken bir yandan da merkezi bağlantılı smart hub yaklaşımıyla günlük yaşamı zenginleştiren bir imkâna nasıl evrildiğini gösteriyor.

Samsung Electronics Görsel Teknolojilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jonghee Han bu düşüncesini; “Samsung olarak, tüm çalışmalarımızı tüketicilere çok geniş çeşitlilikte, türünün en gelişmiş örneği olan ekran deneyimleri sunmaya adıyoruz.” sözleriyle ifade etti ve ekledi; “Dünyanın ilk tüketici tipi modüler MicroLED televizyonu olan “The Wall” bu anlamda yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bu televizyonumuz görüntüyü her boyutta ve inanılmaz bir parlaklık, renk skalası, renk gücü ve siyah seviyesinde izleyiciye sunabiliyor. Ekran teknolojisinin geleceğine giden yol haritamızda atmış olduğumuz bu adımdan ve bu yeni ekranın izleyicilere sunduğu muazzam izleme deneyiminden büyük bir heyecan duyduğumuzu söylemek isterim.”

İlk Modüler MicroLED TV: Ekranın Geleceği

Samsung’un MicroLED teknolojili ilk modüler televizyonu olan 146-inçlik “The Wall” modeli boyut, çözünürlük veya biçim ayırt etmeksizin, üst seviye kesinlikte bir görüntü kalitesi sunuyor. Yeni TV mevcut LEDlerden çok daha küçük ölçekli ve her biri kendi kendilerine ışık kaynağı olarak hareket eden mikron ölçeğindeki (µm) LEDler ile kendinden ışık yayıyor. The Wall modelinde kullanılan MicroLED teknolojisi renk filtresi veya arka aydınlatma kullanımını ortadan kaldırmasına rağmen izleyiciye ulaşılmış en yüksek kalitede seyir deneyimini sunuyor. Ayrıca, MicroLED ekran teknolojisi, ışık kaynağının kullanım ömrünü uzatıp güç tüketimini azaltırken, dayanıklılığı ve verimliliği zirveye çıkararak geleceğin ekran teknolojisinin standartlarını da yeniden belirliyor.

Detayları şu an için bu kadar verilen The Wall, Samsung’un daha önce tanıttığı Frame’in daha gelişmiş birm versiyonu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Bakalım MicroLED teknolojisi geleceği televizyon teknolojisi olacak mı göreceğiz.