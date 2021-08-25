Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Bootloader Kilidini Açmak Kameraları Devre Dışı Bırakıyor

Samsung Galaxy Z Fold 3’ün ilk kullanıcıları, bootloader (ön yükleme) kilidini açmak istedi ancak açmak istedikleri sırasında bootloader ekranında kilit açıldığında Samsung tarafından kasıtlı olarak kameraların devre dışı bırakılacağı yazısı ile karşılaştı.

Android cihazlarda bootloader kilidini açmak için birçok sebebiniz olabilir. Birçok kişi cihazın kendi yazılımı sevmez ve yeni yazılımlar yüklemek ister veya sisteme daha rahat erişim sağlamak için root (kök) erişimi sağlamak ister.

Tabii ki, bootloader kilidi açılmış cihaza sahip olmak veya sistem yazılımından farklı rom yüklemek cihazını garanti dışına çıkarır ve özellikle Samsung cihazlarda Knox güvenlik sistemini cihazınıda engeller. Bu sebeple çoğu sistem uygulamasında hata ile karşılaşabilirsiniz. Ancak Galaxy Z Fold 3 sadece sistem uygulamalarını kullandırmamak dışında cihazın kameralarınında kullanmamasını sağlıyor.

XDA-Developers tarafından tespit edilen bu haber, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader kilidini açmak isteyen bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Bootloader kilidini açmaya hazırlanırken resimlerde de görebileceğiniz gibi bir uyarı mesajı ile karşılaştı ve kameraların tamamen devre dışı bırakılacağından bahsetmekte. Yazan mesaj:

Özel işletim sistemi yazlımı yüklemek için önyükleyicinin kilidini açın. Bunu yapmak kameranın devre dışı kalmasına ve telefonunuzun veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için telefonunuz fabrika ayarlarına sıfırlanacak ve dosyalar ve indirilen uygulamalar da dahil olmak üzere tüm verileriniz silinecektir.

XDA üyesi ianmacd ve 白い熊 tarafından yapılan testte, önyükleyicinin kilidi açıkken kamerayla ilgili tüm işlevlere erişilemediği için uyarının doğru olduğu kanıtlandı. Buna kamera uygulaması, yüz kilidi açma özellikleri ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil. Neyse ki, çözümü basit. Bootloader kilidini tekrar kilitlediklerinde kameralar çalışmaya devam ediyor.

Gelecek zamanda cihazın daha çok kişide olması ve yeni geliştiricileri sayesinde, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader ile gelen kamera kısıtlamasına bir çözüm bulunabilir. Şimdilik bildirmek gerekirse cihaz köklendirme uygulaması olan Magisk’i cihaza yüklemek kameralara erişimi geri getirmemekte.

Bootloader kilidinin açılmasının Samsung’un diğer yeni sürümü Galaxy Z Flip 3‘teki kameraları devre dışı bırakıp bırakmadığı şu anda test edilmedi ve bunun gelecek yılki Galaxy S22 gibi diğer Samsung telefonlarını etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyoruz.

Ne olursa olsun, Samsung’un akıllı telefonlarının böyle bir temel özelliğini, cihazlarının yazılımını değiştirmek isteyenler için devre dışı bırakması biraz vicdansız. Bu tür korumalar, NFC ödemeleri gibi bir akıllı telefonun güvenli yönleri için anlamlı olsa da, kameralar bir Android telefon deneyiminin temel bir parçasıdır, yüz kilidi önemli bir güvenlik önlemidir.

Kameraları devre dışı bırakmak, kişinin güvenliğinden daha çok, insanları telefonlarının yazılımlarının kilidini açmaktan caydırmakla ilgili gibi görünüyor. Bu önlem, Samsung’un serisindeki en pahalı telefonda piyasaya sürüldüğünü düşündüğünüzde daha da kötüleşiyor.