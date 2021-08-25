Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Bootloader Kilidini Açmak Kameraları Devre Dışı Bırakıyor
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün ilk kullanıcıları, bootloader (ön yükleme) kilidini açmak istedi ancak açmak istedikleri sırasında bootloader ekranında kilit açıldığında Samsung tarafından kasıtlı olarak kameraların devre dışı bırakılacağı yazısı ile karşılaştı.
Android cihazlarda bootloader kilidini açmak için birçok sebebiniz olabilir. Birçok kişi cihazın kendi yazılımı sevmez ve yeni yazılımlar yüklemek ister veya sisteme daha rahat erişim sağlamak için root (kök) erişimi sağlamak ister.
Tabii ki, bootloader kilidi açılmış cihaza sahip olmak veya sistem yazılımından farklı rom yüklemek cihazını garanti dışına çıkarır ve özellikle Samsung cihazlarda Knox güvenlik sistemini cihazınıda engeller. Bu sebeple çoğu sistem uygulamasında hata ile karşılaşabilirsiniz. Ancak Galaxy Z Fold 3 sadece sistem uygulamalarını kullandırmamak dışında cihazın kameralarınında kullanmamasını sağlıyor.
XDA-Developers tarafından tespit edilen bu haber, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader kilidini açmak isteyen bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Bootloader kilidini açmaya hazırlanırken resimlerde de görebileceğiniz gibi bir uyarı mesajı ile karşılaştı ve kameraların tamamen devre dışı bırakılacağından bahsetmekte. Yazan mesaj:
- Özel işletim sistemi yazlımı yüklemek için önyükleyicinin kilidini açın. Bunu yapmak kameranın devre dışı kalmasına ve telefonunuzun veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için telefonunuz fabrika ayarlarına sıfırlanacak ve dosyalar ve indirilen uygulamalar da dahil olmak üzere tüm verileriniz silinecektir.
XDA üyesi ianmacd ve 白い熊 tarafından yapılan testte, önyükleyicinin kilidi açıkken kamerayla ilgili tüm işlevlere erişilemediği için uyarının doğru olduğu kanıtlandı. Buna kamera uygulaması, yüz kilidi açma özellikleri ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil. Neyse ki, çözümü basit. Bootloader kilidini tekrar kilitlediklerinde kameralar çalışmaya devam ediyor.
Gelecek zamanda cihazın daha çok kişide olması ve yeni geliştiricileri sayesinde, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader ile gelen kamera kısıtlamasına bir çözüm bulunabilir. Şimdilik bildirmek gerekirse cihaz köklendirme uygulaması olan Magisk’i cihaza yüklemek kameralara erişimi geri getirmemekte.
Bootloader kilidinin açılmasının Samsung’un diğer yeni sürümü Galaxy Z Flip 3‘teki kameraları devre dışı bırakıp bırakmadığı şu anda test edilmedi ve bunun gelecek yılki Galaxy S22 gibi diğer Samsung telefonlarını etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyoruz.
Ne olursa olsun, Samsung’un akıllı telefonlarının böyle bir temel özelliğini, cihazlarının yazılımını değiştirmek isteyenler için devre dışı bırakması biraz vicdansız. Bu tür korumalar, NFC ödemeleri gibi bir akıllı telefonun güvenli yönleri için anlamlı olsa da, kameralar bir Android telefon deneyiminin temel bir parçasıdır, yüz kilidi önemli bir güvenlik önlemidir.
Kameraları devre dışı bırakmak, kişinin güvenliğinden daha çok, insanları telefonlarının yazılımlarının kilidini açmaktan caydırmakla ilgili gibi görünüyor. Bu önlem, Samsung’un serisindeki en pahalı telefonda piyasaya sürüldüğünü düşündüğünüzde daha da kötüleşiyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi yeni bir ürününü daha tanıtıyor!
Ürün gamı belki de diğer akıllı telefon üreticilerinden daha fazla olan Xiaomi, önümüzdeki ay yeni bir ürünü daha tanıtacak. Twitter üzerinde attığı bir tweet ile duyuruyu yapan markanın yeni ürünün bir akıllı telefon olmasına büyük olasılık gözüyle bakılıyor.
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Xiaomi yeni ürünü için tarih verdi ve muhtemelen bir telefon olacak bu tanıtımın tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı. Şirketin muhtemelen yeni bir akıllı telefonu olacak ve bunun da Mi 11T serisinin tanıtımının olacağı konuşuluyor. Xiaomi, bu yıl çok sayıda Mi 11 ailesinden cihazı, Redmi Note 10 ailesi, uzun süredir gecikmiş olan Mi Pad 5 tabletleri ve birçok akıllı ev ürünü gibi birçok ürünü sunmuştu. Şimdi ise şirket gelecek ay başka bir lansman daha yapacağını duyurdu.
We promise this will be an exciting moment for all of you!
Save the date, don’t miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu
— Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021
Sıklıkla söylentileri dolaşan Mi 11T serisinin en azından etkinlikte görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. Xiaomi’nin nispeten yeni T serisi telefonlarının en sonuncusu olacağı da konuşulanlar arasında. 2019 yılında Mi 9T ve Mi 9T Pro’nun veya bir başka adıyla Redmi K20 serisi telefonların çıkışıyla büyük bir ivme yakalayan T serisi daha sonra geçen yıl Mi 10T ailesini Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro şeklinde devam etti.
Bu seneki 11T serisi de büyük oranda 10T ailesiyle benzerlikleriyle dikkat çekecek. Yani Lite, standart modeş ve Pro modelin gelmesi çok olası. Teknik özellik kısmında da Mi 11T modellerinin AMOLED ekran ile birlikte geleceğini söylemişti. Aynı zamanda Mi 11’de 144Hz olan yenileme hızının Mi 11T’de 120Hz‘e düştüğünü de söyleyen Digital Chat Station, yeni gelen sızıntılara göre haklı gözüküyor. Sızıntılara göre Xiaomi Mi 11T Pro üzerinde 120Hz yenileme hızına, 20:9 en boy oranına sahip bir AMOLED ekran taşıyacak.
16MP‘lik bir ön kamera taşıyacak. Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera (OmniVision OV64B) ile gelmesi beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, söylentilere göre bu kameranın hemen yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı (IMX355) sensörü ve 5MP‘lik bir “telemakro” kameraya sahip olacak.
Performansını Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+‘dan alması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, kesin olmamakla beraber Dimensity 1200 yonga setine de sahip olabilir. Muhtemelen Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacak. Sızıntılara göre 5000mAh‘lik devasa bir batarya ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, bu bataryayı 120W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Piyasada birçok model de bulunmayan bir Watt değeri ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, gerçekten 120W hızlı şarj desteği sunarsa çok konuşulur diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre fiyatının 600 Dolar bandında olması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro yüksek ihtimalle serinin en güçlü modeli olacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Yeni Fold serisi 800 bin ön siparişi geçti!
Uzun vadede ne olacağı henüz bilinmiyorken Samsung geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı Galaxy Fold 3 5G ve Galaxy Flip 3 5G modelleri Kore’de çok yüksek adetlerde ön siparişler aldığı bildiriliyor. Piyasada 800.000 Galaxy Z serisinin ön sipariş verildiği iddia ediliyor. Raporlara göre siparişlerin %60 oranını Z Flip 3 oluşturuyor.
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Samsung, daha düşük fiyatlara sahip, su geçirmezlik ve kasası Armor alüminyum ile daha dayanıklı hale gelen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise telefonlar kendi iç pazarlarında (Güney Kore’de) önceki katlanabilen modellere göre çok daha iyi bir satış grafiği yakalayacağı ön görülüyor.
Yonhap News, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak, dün sona eren (23 Ağustos) bir haftalık ön sipariş döneminde Kore’de 800.000 Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefon ön siparişin verildiğini bildirdi. Cihazların mobil operatörler aracılığıyla 600.000 ünitenin ön sipariş verildiğini ve 200.000 ünitenin ise direkt kullanıcılar tarafından ön sipariş verildiğini söylüyor. Haber kaynağı ayrıca Galaxy Z Flip 3’ün ön siparişlerin %60’ını oluşturduğunu da iddia etti. Başka bir deyişle, Kore’de yaklaşık 480.000 Galaxy Z Flip 3 modeli, Galaxy Z Fold 3’ün ise 320.000’a ön siparişi verilmiş durumda . Yatay bir şekilde katlanabilen kapaklı katlanabilir model Z Flip 3, Z Fold 3’ten önemli ölçüde daha ucuz olduğu için daha fazla sipariş almasının da normal olduğunu söylemek mümkün.
Ayrıca Z Fold 3 selefi Z Fold 2 geçen sene ön siparişe açıldığında 80.000 adet sipariş edilmiş. Hal böyle olunca ardaki 4 kat fazla siparişin Samsung’un yüzünü güldürüyor olmalı. Tabi ki bu bildiren bu ön sipariş sayıları sadece belirli bir bölgede ve özellikle Samsung’un kendi ülkesinde olduğunu düşününce küresel çapta nasıl bir satış başarısı elde edeceği de merak edilenler arasında yerini almış oldu. Samsung, Galaxy S21’in ABD’deki ilk bir ay satışlarından çok memnun olsa da sonraki 6 aylık satış grafiğinde istediği başarıyı sağlayamamıştı.
Kısa vadede bakacak olursak Samsung’un daha ucuz, daha sağlam katlanabilir ürünler sunma konusundaki mantıklı stratejisi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.
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Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Bootloader Kilidini Açmak Kameraları Devre Dışı Bırakıyor
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