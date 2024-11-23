Samsung yüzde 85 şarj özelliği, batarya ömrü ve performansı için her zaman önemli bir konu oluyor. Özellikle lityum iyon bataryaların tam kapasitede şarj edilmesi, uzun vadede pil sağlığını olumsuz etkiliyor. Samsung yüzde 85 şarj özelliği, bu sorunu çözmek için geliştirilmiş bir teknoloji. Bu özellik, pilin şarjını yüzde 85 seviyesinde sınırlayarak bataryayı tam kapasiteye ulaşmadan korumayı amaçlıyor. Peki, Samsung yüzde 85 Şarj özelliği nasıl açılır ve kapatılır? İşte cevabı:

Samsung Yüzde 85 Şarj Özelliği Nasıl Açılır?

Peki Samsung yüzde 85 şarj özelliği nasıl açılır? Samsung yüzde 85 şarj özelliğini aktif hale getirmek oldukça basit. Bu işlem, pil ömrünü korumak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

İşte Samsung yüzde 85 şarj özelliğini açmak için yapmanız gerekenler:

Ayarlar Menüsüne Giriş Yapın: Cihazınızda bulunan Ayarlar uygulamasını açarak işlem yapmaya başlayın.

Cihazınızda bulunan uygulamasını açarak işlem yapmaya başlayın. Pil ve Cihaz Bakımı Seçeneğine Dokunun: Açılan ekrandan Pil ve Cihaz Bakımı seçeneğini bulun ve tıklayın.

Açılan ekrandan seçeneğini bulun ve tıklayın. Pil Ayarlarına Girin: Bu bölümde pil ile ilgili tüm ayarları yönetebileceğiniz sekmeye geçin.

Bu bölümde pil ile ilgili tüm ayarları yönetebileceğiniz sekmeye geçin. Şarj Koruma Özelliğini Aktif Edin: Şarj Koruma seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlem, cihazınızın şarj seviyesini yüzde 85 ile sınırlıyor olacak.

Bu adımları takip ettiğinizde Samsung yüzde 85 şarj özelliği etkin hale geliyor. Bu sayede cihazınızın bataryası sürekli tam kapasiteye ulaşmıyor ve daha uzun süre sağlıklı kalıyor.

İlginizi Çekebilir: Batarya ömrünü uzatmak için neler yapmalıyız?

Samsung Yüzde 85 Şarj Özelliği Nasıl Kapatılır?

Peki, Samsung yüzde 85 şarj özelliği nasıl kapatılır? Eğer yüzde 85 şarj özelliğini kapatmak istiyorsanız, aynı basit adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İşte Samsung yüzde 85 şarj özelliğini kapatmak için yapmanız gerekenler:

Ayarlar Uygulamasına Girin: Cihazınızın ana ekranından Ayarlar uygulamasını açın.

Cihazınızın ana ekranından uygulamasını açın. Pil ve Cihaz Bakımı Bölümünü Bulun: Menüden Pil ve Cihaz Bakımı seçeneğini seçin.

Menüden seçeneğini seçin. Pil Ayarlarına Ulaşın: Bu bölümde şarj özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

Bu bölümde şarj özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Şarj Koruma Özelliğini Pasif Hale Getirin: Şarj Koruma seçeneğini kapatın. Bu işlemden sonra cihazınız yüzde 100’e kadar şarj olmaya devam ediyor olacak.

Samsung yüzde 85 şarj özelliğini kapattığınızda cihazınız tam kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. Ancak, sık sık yüzde 100’e kadar şarj yapmanın pil sağlığını olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Bu nedenle, özellikle cihazınızı uzun yıllar kullanmayı planlıyorsanız Samsung yüzde 85 şarj özelliğini aktif tutmanızı öneriyoruz.

Samsung yüzde 85 şarj özelliği, hem batarya sağlığını koruyor hem de cihaz performansını uzun vadede artırıyor. Teknoloji dünyasında batarya yönetimi konusunda öne çıkan bu özelliği kullanarak telefonunuzun ömrünü uzatabilirsiniz.