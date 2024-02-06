Seul mahkemesi bugün Samsung Electronics yönetim kurulu başkanı Lee Jae-yong’un, 2015 yılında iki Samsung iştirakinin birleşmesi sırasında hisse senedi manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı suçlamalarından beraat ettiğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre, Lee, diğer Samsung yöneticileriyle birlikte Cheil Industries ve Samsung C&T hisse senetlerinin fiyatlarını manipüle etmekle suçlanıyordu.

İçindekiler Samsung Yöneticisi Ülkeyi Karıştıran Suçlamaların Ardından Sonunda Beraat Etti

Samsung Yöneticisi Ülkeyi Karıştıran Suçlamaların Ardından Sonunda Beraat Etti

Savcılar, birleşmenin tamamlanmasıyla Lee’nin şirket üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceğini iddia etmişlerdi. Ancak Lee’nin avukatları, birleşmenin grubun yönetimindeki istikrarı artırmak için yapıldığını savundular.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi Baş Yargıcı Park Jung-jae, Samsung’un hissedarlarını ve iştirakini zarara uğratmayı planladığına dair yeterli kanıt olmadığını belirtti. Yargıç, “Lee’nin kontrolü güçlense bile, birleşme makul bir amaç için yapıldığı sürece, bu davanın birleşme nedeniyle haksız olarak değerlendirilemeyeceğini” ifade etti.

Lee daha önce 2017 yılında rüşvet ve diğer yolsuzluk suçlarından suçlu bulunmuş ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bir temyiz mahkemesi suçlamaların bir kısmını düşürdü ve cezasını erteledi. Ocak 2021’de Lee, zimmete para geçirme ve rüşvet suçlamalarından tekrar suçlu bulundu. Ağustos 2021’de ise şartlı tahliye edilmiş ve bir yıl sonra affedilmişti.

Seul Ulusal Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Park Sangin, bugünkü kararın şok edici olduğunu belirtti ve bunun Kore hukuk sistemine ve sermaye piyasasına olan güveni sarsabileceğini söyledi. Görünen o ki, bazı kişiler Samsung yönetim kurulu başkanı Lee’nin suçlu olduğunu düşünüyor.

Samsung, geçtiğimiz günlerde 2024 yılı amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24’ü piyasaya sürdü. Şirket, elektronik cihazlara olan talebin azalması nedeniyle son dört çeyrek üst üste düşük kâr bildirdi ve uzun yıllar akıllı telefon pazarında zirvede kaldıktan sonra Apple’ın gerisine düştü. Son gelişmelerin Samsung hisselerini nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce suçlamalar gerçek miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!