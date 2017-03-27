Samsung Yenilenmiş Note 7 Modellerinin Satılacağını Doğruladı

Samsung, Galaxy S8 etkinliğine sayılı günler kala Galaxy Note 7 hakkında sürpriz bir açıklamaya yaptı ve bu telefonların geri dönüştürüleceğini açıkladı.

Samsung geri dönüştürme işleminin üç ayrı ayağı olacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre kamera modülü ya da yarı iletken gibi parçalar doğa dostu üçüncü parti firmalar ile telefondan alınacak metal kısımları çıkarılacak. Daha sonra bu parçalar yeni cihazlarda kullanılacak.

Bu açıklama şirketin daha önceki Galaxy Note 7 açıklaması ile çelişiyor. Şirket daha önce bu telefonların hiçbir şekilde tamir edilmeyeceğini ve yenilenmeyeceğini açıklamıştı. Daha önce konuşulduğu gibi bu cihazların bataryaları yanmaması ya da fazla ısınmaması için küçültülecek. Şirket bu telefonları yetkililer ile anlaştığı ülkelerde satacak.

Yapılan açıklamaya göre bu tarz bir politikanın arkasında çevreye verilecek olan etkinin en aza indirilmesi. Yeni telefonların isimleri farklı olabilir. Çünkü ürünün adı, teknik özellikleri, fiyat aralığı telefon satışa çıkacağı zaman açıklanacağı belirtiliyor. Şirket yeniden satışa çıkardığı telefonları Amerika pazarına sokmayacak.