Samsung’un 2016 yılının Ağustos ayında duyurduğu Galaxy Note 7’de yaşanan batarya problemi yüzünden zor zamanlar yaşamıştı.

Görünen o ki Samsung’un bu zor zamanları geride kaldı. Şirket bugün dördüncü mali çeyrek raporunu yayınladı. Şirket 45.8 milyar dolarlık gelir elde ederken bunun 7.2 milyar dolar kar. Bu miktar geçen sene aynı çeyrekten %50 daha fazla.

Galaxy Note 7 piysadan çekilmiş olabilir ancak bu rapora beraber şirket son 3 yıldaki en karlı dönemini geçirdi. Raporda Galaxy Note 7 yer almadı. Telefonun piyasadan çekildiği dönemde şirketin gelirleri 2.2 milyar dolar düşmüştü. Geçtiğimiz pazar günü şirket Galaxy Note 7’nin batarya problemine neden olan sıkıntıyı açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu toparlamayı ekran ve RAM bölümü sağladı. V-NAND teknolojisi ile üretilen SSDler, OLED ve UHD paneller şirketin toplanmasında baş rolü oynadı. Ancak bu Galaxy S7, A ve J serisinin kötü gittiği anlamına gelmiyor. Yaklaşık olarak 2 milyar dolar da bu cihazlardan elde edildi.