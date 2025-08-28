Samsung ve Apple, yapay zekâ alanında liderliği ele geçirmek için büyük bir yarışın içine girdi. Peki, hangi şirket gerçekten bir adım önde? İki teknoloji devi aynı AI firmasını hedef alıyor. Bu rekabet, kullanıcı deneyimini ve cihazların geleceğini nasıl şekillendirecek? Samsung ve Apple arasındaki bu yarış, özellikle Türkiye’deki kullanıcılar için ne anlama geliyor?

Samsung ve Apple Perplexity için yarışıyor!

Samsung, Galaxy cihazlarına yapay zekâ teknolojilerini entegre etmek için Perplexity firmasıyla yatırım görüşmelerini hızlandırdı. Apple ise aynı firmayı satın almayı değerlendirdiği rapor ediliyor. Şu anda Perplexity’nin değeri 18 milyar dolar civarında.

Apple, tarih boyunca yalnızca iki kez bir milyar doların üzerinde yatırım yaptı: 2014’te Beats için 3 milyar dolar ve 2019’da Intel modem birimi için 1 milyar dolar. Bu bağlamda Perplexity’nin potansiyeli, iki şirketin stratejik planlarında kritik bir rol oynuyor.

Perplexity, Google’ın geleneksel arama sonuçlarının aksine, doğrudan cevap ve gerekli kaynak bilgisi sunan bir AI destekli arama motoru. Bu yaklaşım, araştırma ve bilgi edinme süreçlerinde hız kazandırıyor ve kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Güney Koreli şirket, ABD’deki Galaxy kullanıcılarına Perplexity Pro’yu bir yıllık ücretsiz abonelik olarak sunmaya başladı. Şirket, Bixby ve Samsung Internet ile bu entegrasyonu genişletmeyi planlıyor.

Öte yandan Apple içinde AI yatırımlarını savunan Eddy Cue, Perplexity veya benzeri firmaların satın alınmasını öneriyor. Ancak Craig Federighi, Apple’ın kendi AI teknolojisini geliştirebileceğine inanıyor. Bu durum, Apple’ın Siri’yi büyük dil modelleriyle güçlendirme çabalarının halen tamamlanmadığını gösteriyor.

Her iki şirketin stratejileri, kullanıcı deneyimini ve Galaxy ile Apple ekosistemindeki cihazların geleceğini doğrudan etkileyecek. Apple ve Samsung arasındaki bu rekabet, AI teknolojisinin mobil cihazlara entegrasyonunda yeni bir dönemi başlatabilir.

