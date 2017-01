Samsung’un Yeni Galaxy A Serisi Modellerinin Satış Fiyatı Belli Oldu

Samsung’un merakla beklenen Galaxy A serisi modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu ve telefon modelleri satışa çıkmış bulunmakta.

Samsung’un merakla beklenen 2017 model Galaxy A serisi sınıfına göre oldukça önemli özelliklere sahip. Metal çerçeveye sahip telefonların arka tarafında ise 3D cam yüzey yer alıyor. Ayrıca modellerde her veri aktarımı hem de şarj için USB Type C portu bulunuyor. Her Zaman Açık Ekran özelliğinin bulunduğu modellerde tarih ve saate ekran açmadan ulaşılabiliyor.

Galaxy A serisinin en üst modeli olan A7’de 5.7 inç FHD Super AMOLED ekran yer alıyor. 1.9 GHz işlemciye sahip telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Micro SD kart desteği sayesinde ise bu alan 256 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Telefonun hem arka hem de ön tarafında 16 megapiksel kamera yer alıyor. Telefona gücünü veren ise 3600 mAh’lık bataryası.

Galaxy A5 ise A7’den farklı olarak 5.2 FHD Super AMOLED ekran ve 3000 mAh’lık batarya yer alıyor. Serinin A3 modelinde ise 4.7 HD Super AMOLED ekran ve 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı yer alıyor. 2350 mAh’lık bataryaya sahip olan telefonun önünde 8 arkasında ise 13 megapiksellik kamera yer alıyor.

Yeni model Galaxy A serisinin Türkiye satış fiyatı ise şöyle,