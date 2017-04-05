Samsung tarafından Galaxy S8 ve S8+ ile beraber tanıtılan sesli asistan Bixby’i kendi cihazınıza nasıl yükleyeceğinizi öğrenmek ister misiniz?

Samsung, Siri, Cortana ve Google Assistant’ın benzeri olan Bixby’i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Bixby de diğer asistanlara benzer şeklide basit sorularınıza cevap verebiliyor ve belirli işlemler için kolaylık sağlıyor. Ayrıca rakibi olan diğer sesli asistanlara nazaran farklı görevler de üstlenebiliyor. Örneğin, cihazınızda bulunan bir fotoğrafı analiz ederek nerede çekildiğini anlayıp o yer hakkında bilgileri size aktarabiliyor.

Görünen o ki Samsung, çok beğenilen sesli asistanı Bixby’yi sadece Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için düşünüyor. Aynı zamanda Google Play Store’da da yer alamayacak. Peki, diğer Samsung kullanıcıları bu sesli asistandan nasıl faydalanacak?

Sadece S8’e özel olmasına rağmen bir XDA kullanıcısı Galaxy S7’de Bixby’i kullanmayı başardı. Peki, siz kendi cihazınıza Bixby’yi nasıl yükleyebilirsiniz? İlk olarak Galaxy S8 başlatıcısını cihaza yüklemek lazım. Daha sonra Bixby APK’sını indirip kurmalısınız. Kurduktan sonra ana ekran tuşuna basılı tutarak S8 başlatıcı ayarlarına gitmelisiniz. Oradan Bixby’i aktifleştirip cihazınızı yeniden başlatıyorsunuz. Artık ekranı sola kaydırarak sesli asistan Bixby’nin keyfini çıkartabilirsiniz.