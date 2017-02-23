Samsung, Türkiye’nin En Beğenilen Markası Olmayı Başardı

Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları araştırması kapsamında Samsung Electronics teknoloji üreticisi kategorisinde en beğenilen marka oldu.

Samsung’un en beğenilen teknoloji üreticisi olduğu araştırma her yıl Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından gerçekleştiriliyor. Araştırma sonuçların Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte açıklandı.

Şirketin Strateji Direktörü Can Kuterdem, Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran şirketlerden biri olduklarını ve dünyanın en inovatif ürünlerini ortaya koyarak tüketicilerin hayatına değer katmayı hedeflediklerini açıkladı. Her mağazada aynı standartları müşterilerine sunmak istediklerini açıklayan Kuterdem bu ödülün tüketicilere en iyi ürün ve hizmeti sunmak adına kendilerini heyecalandırdığını belirtti.

Her yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları araştırması AVM’lerin yaygın olduğu 14 ilde, 16 yaş ve üzeri binden fazla kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştiriliyor. Perakende sektöründe dair 15 kategoride ödüller sahiplerini buluyor ve markalar onurlandırılıyor.