Samsung Türkiye’den Hediye Yağmuru!

Samsung Electronics Türkiye, Samsung’un doğum gününe özel bir sürpriz yaparak, Online Mağaza’daki tüm ürünleri kapsayan kaçırılmayacak, çok avantajlı bir kampanya başlattı.

Samsung Electronics Türkiye, Samsung’un kuruluşunu kutlamak amacıyla, 7 Kasım tarihine kadar geçerli olacak Alışveriş Haftası kampanyasını başlattı. Samsung Alışveriş Haftası kapsamında seçili beyaz eşya ürünlerinde %25 indirim, Galaxy Note8 ile birlikte DeX multimedya istasyonu ve kablosuz klavye ya da 128 GB MicroSD kart ve kablosuz şarj standı hediyesi, Galaxy S8 ve S8+ modelleri ile birlikte Gear 360 Kamera ve 128 GB MicroSD kart hediyesi, QLED TV modelleri ile birlikte HW-MS750 Soundbar hediyesi gibi çok cazip fırsatlar sunuluyor.

Samsung Türkiye Kampanya ve İndirimleri