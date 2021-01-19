Samsung’un yaprak dökümü devam ediyor. Samsung Türkiye Başkanı değişti. Yeni Başkan Choi Byung Hee oldu.

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Samsung Türkiye’de sular durulmuyor. Şirket uzun süredir ülkemizde yanlış fiyatlandırma ve reklam stratejileriyle kullanıcılardan tepki çekiyor, Çinli rakiplerinin gerisinde kalıyordu. Dünya çapında en büyük akıllı telefon üreticisi olan şirket, ülkemizde de pazarda hala birinciliğini korurken kan kaybetmeye devam ediyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen Samsung, Türkiye’de bir yeniden yapılanma sürecine girdi. İlk olarak bu değişime yönetim tarafındaki değişikliklerle başlayan Güney Koreli teknoloji devi, ülkemizdeki operasyonlardan sorumlu tepe ismi değiştirdi. Choi Byung Hee, yeni Samsung Türkiye Başkanı oldu.

Yeni Samsung Türkiye Başkanı

Samsung Electronics Türkiye Başkanı olan Choi Byung Hee, görevi 2016 yılından itibaren bu koltukta oturan DaeHyun Kim’den devraldı. Hee, bundan önce Samsung Electronics Baltık Ülkeleri Başkanlığı’nı yapıyordu. Yeni Samsung Türkiye başkanı 1996 yılından beri şirketin bünyesinde çalışıyor. Bu tarihten itibaren çeşitli ülkelerde satış ve pazarlamadan sorumlu operasyonları yöneten yeni Hee’nin, görevinde neler yapacağı ise merak konusu.

Choi Byung Hee hakkında

Yeni Samsung Türkiye Başkanı ile ilgili şirketin paylaştığı bilgiler ise şunlar; ChoiByungHee, 1996 yılında fiber optik ve kablo mühendisi olarak Samsung Electronics’in Güney Kore’deki genel merkezinde göreve başladı. 1999 – 2002 tarihleri arasında ABD, Asya ve Latin Amerika’da kablo ve fiber optik kablo satış ve pazarlama operasyonlarından sorumlu oldu. 2003 yılında Samsung Electronics’in Hindistan’ın Delhi kentinde yapılan özel eğitim programına bölgesel uzman olarak katılan Choi Byung Hee, daha sonra ABD pazarındaki mobil satışların yönetiminden sorumlu olarak Samsung Electronics’in Güney Kore’deki merkezinde göreve başladı. 2007 yılında Samsung Electronics’in Global Operasyon Merkezi’nde 2 yıl boyunca tedarik zinciri yönetimi ve satış yönetiminden sorumlu olarak görev yapan Choi Byung Hee, 2009 – 2014 yılları arasında ABD Mobil Satışlardan Sorumlu Direktör ve Kıdemli Direktör görevlerini üstlendi. 2015 yılında Samsung Electronics genel merkezinde Satış ve Pazarlama ekibi içerisinde görev alan Byung Hee, Samsung Electronics Türkiye’de başkanlık görevine getirilmeden önce son olarak Aralık 2015 tarihinden bu yana Samsung Electronics Baltık Ülkeleri Başkanlığı’nı yapıyordu

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