Samsung’tan Asya Pazarına Özel Galaxy S8 Plus Geliyor

Samsung geçtiğimiz hafta sadece 64 GB depolama alanına ve 4 GB RAM’e sahip olan Galaxy S8’i duyurdu ve başka bir seçenek sunmadı.

Ancak görünen o ki Samsung’un Çin ve Güney Kore gibi Asya pazarlarına farklı seçenekleri var. Şirket, Çin ve Güney Kore’de 128 GB depolama alanına ve 6GB RAM’e sahip Galaxy S8 Plus seçeneği sunacak. Modelin fiyatları henüz açıklanmış değil ancak telefonların kabaca 1020 dolar fiyatında olması bekleniyor. Bu pakete DeX istasyonu da dahil. DeX’in yurt dışı satış fiyatı ise 150 dolar.

DeX’in de dahil olduğu Galaxy S8 Plus paketi şirketin Kore merkezli internet sitesinde yer alıyor ancak resmi bir açıklama ya da fiyat yok. Ancak Galaxy S8 ve DeX’in fiyatlarına bakacak olursak bu paketin ucuz olmayacağı kesin. Galaxy S8 Plus’ın Amerika ya da Avrupa pazarına çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.