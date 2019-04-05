Samsung son dört yılın en düşük çeyrek kârını bekliyor

Samsung, 2019 yılının ilk çeyrek sonuçları için beklentilerini yayınlandı. Açıklanan veriler bellek çiplerindeki doygunluk, panel satışlarının yavaşlaması ve akıllı telefon rekabetindeki diğer oyuncuların yükselmesiyle birlikte Samsung’un son dört yılın en düşük çeyrek kârına sebep olması bekleniyor.

Kârlılıkta geçen yıla oranla %60 azalma

Samsung’un beklentisi ilk çeyrek gelirinin 51 – 53 trilyon KRW yani 44.87 – 46.63 milyar dolar arasında olması. Bu değer geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla %15 oranında bir düşüş anlamına geliyor. Öte yandan geçen yılın ilk çeyreğinde açıklanan 13.76 milyar dolarlık operasyon kârına oranla bu yıl %60 oranında bir düşüş bekleniyor. Bloomberg‘e göre bu şirketin dört yıldır gördüğü en kötü sonuç.

2019 yılının ilk çeyreğinde şirketin operasyon kârı beklentisi 6.1 ila 6.3 milyar KRW yani 5.5 milyar dolar civarında. Bu beklenti, bir önceki çeyreğe göre %43 oranında bir düşüş anlamına geliyor.