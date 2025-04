Samsung’un kullanıcılarına sunduğu yazılım güncellemeleri, her zaman markanın en çok takdir edilen yönlerinden biri oldu. Ancak son gelişmeyle birlikte artık S20 güncelleme desteği için yolun sonuna gelindi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan One UI 7 sürümüyle beraber Galaxy S21 ve daha yeni modeller bu güncellemeyi alırken, Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra modelleri artık bu listede yer almıyor. Samsung’un 2020’de piyasaya sürdüğü bu amiral gemisi telefonlar, artık hiçbir yazılım ya da güvenlik güncellemesi almayacak.

Galaxy S20 Serisine Veda: S20 Güncelleme Desteği Resmen Sona Erdi!

S20 güncelleme sürecinde özellikle 2023 yılına kadar oldukça istikrarlı bir yol izledi. Samsung, bu seriye 4 yıl boyunca tam destek sundu. Ardından, 2024 boyunca üç ayda bir güvenlik güncellemeleri vermeye devam etti. Ancak One UI 7’nin resmi olarak yayımlanması, bu desteğin tamamen kesildiğini gösteriyor. Galaxy S20 kullanıcıları Mart 2025’e kadar bir güvenlik yaması almış olsa da bundan sonrası için artık bir umut kalmadı. Eğer siz de hâlâ bu seriyi kullanıyorsanız, cihazınızı değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Özellikle amiral gemisi katili olarak anılan yeni modeller, uzun vadeli destek isteyenler için daha cazip hale geliyor.

Aylık güvenlik güncellemesi almaya devam eden Samsung modelleri

S20 güncelleme desteğini kaybederken, bazı Samsung modelleri hâlâ aylık güvenlik yamalarıyla güncel tutuluyor. Bunlar arasında Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22 serisi, Galaxy S23 ailesi, Galaxy S24 serisi ve yakın zamanda tanıtılacak olan Galaxy S25 modelleri bulunuyor. Ayrıca Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinin son nesilleri de bu güncellemeleri almaya devam ediyor. Galaxy A56 5G de aylık güncelleme listesinde yer alıyor. Bu da gösteriyor ki, S20 güncelleme desteği sona erse de Samsung ekosistemi hâlâ canlı ve dinamik.

3 ayda bir güvenlik güncellemesi almaya devam eden Samsung modelleri

S20 güncelleme listesine veda etmiş olabilir ama bazı modeller hala üç ayda bir destek almaya devam ediyor. Özellikle Galaxy S20 FE, Galaxy S21 serisi ve Galaxy Note 20 ailesi bu kapsama dahil. Ayrıca Galaxy A, M ve F serilerindeki birçok model de bu periyodik destek kapsamında yer alıyor. Bu durum, güncellemeye önem veren kullanıcılar için cihaz tercihini doğrudan etkileyebilir. Eğer yeni bir telefon alma planınız varsa, bu listeyi göz önünde bulundurmanızda fayda var. Çünkü S20 güncelleme sürecinin son bulması, güvenlik açısından riskler oluşturabilir.

Siz S20 güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.