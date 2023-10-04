Uyumlu akıllı telefonları ve tabletleri için satışa sunduğu S Pen aksesuarlarıyla dikkat çeken Samsung, resmi mağazasından satın alınabilecek S Pen Creator Edition ekran kalemini piyasaya sürdü. Uluslararası pazarda 159 dolar olarak fiyatlandırılan bu yeni kalem kısa sürede teknoloji tutkunlarının radarına girdi. Samsung, Galaxy Tab S9 Serisi için S Pen ve S Pen Pro gibi başka S Pen’ler de sunuyor, ancak bu Samsung S Pen Creator Edition, içerik oluşturucular için özel olarak tasarlannmış! İşte yeni kalemin özellikleri!

Samsung S Pen Creator Edition Özellikleriyle Dikkat Çekiyor!

Bu yeni ürün, daha doğru ve ayrıntılı çizim deneyimlerine olanak tanıyan gelişmiş eğim hassasiyetine sahip. Kullanıcılar bu yeni kalemle birlikte, kalem uçlarını değiştirmeye gerek kalmadan çizim ve not alma arasında hızlıca geçiş yapabiliyorlar.

Kullanıcıların ergonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, S Pen Creator Edition uzun süreli kullanım için tasarlanmış durumda. Özellikle içerik üreticiler gibi uzun süre kalem kullananları göz önünde bulundurularak, bu yeni kalem el yorgunluğunu en aza indirecek boyutlarda tasarlanmış. Kalemin yapısı, kullanıcıların ellerine rahatça oturmasını sağlıyor. Kolaylık sağlamak için, kalem aktif kullanımda değilken diğer S Pen’ler gibi tabletlerin arkasına manyetik olarak takılabiliyor.

Yeni kalemin en belirgin özelliklerinden biri de evrensel uyumluluğu. Bu kalem, S Pen girişini destekleyen tüm Samsung Galaxy akıllı telefonlar, tabletler ve PC’lerle kullanılabiliyor. Ancak, bu özellikten yararlanmak için kullanıcıların ek cihazlara sahip olmaları ve Samsung hesaplarında oturum açmış olmaları gerekiyor.

Paket, kalemin kendisi, ayarlamalar için bir cımbız ve kullanıcılara tercihlerine göre seçenekler sunan iki ek kalem ucu içeriyor. Tasarım ve renkler açısından S Pen Creator Edition şu anda Gümüş vurgulara sahip Beyaz bir tasarımla geliyor. Tab S9 serisi S Pen ile karşılaştırıldığında, bu sürüm 0,9 mm ile biraz daha büyük bir çapa sahip. Ürün 9,1 x 153,35 x 8,7 mm boyutlarında ve 10,6 gram ağırlığında. Ayrıca, IPX4 su geçirmezlik özelliğine sahip.

Bu yeni kalem ne yazık ki Türkiye pazarında satışta görünmüyor. Ancak ilerleyen dönemlerde cihazın Türkiye pazarına da gelmesi muhtemel. Fiyat göz önünde bulundurulduğunda satış rakamları için bir şey söylemek zor.

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