Samsung, bu yılın başlarında bütün pazarlarda Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile desteklenen Samsung Galaxy S23 serisini piyasaya sürerek, amiral gemisi akıllı telefonlarda Exynos kullanma sevdasından vazgeçtiğini göstermişti. Ancak görünen o ki, orta seviyede Exynos aşkı devam edecek. Son raporlar, Samsung’un 2024 yılında orta sınıf Exynos işlemcilerinde AMD GPU’larını kullanmayı planladığını gösteriyor! Orta seviye Exynos’lar güce doyacak!



Samsung Orta Sınıf Exynos İşlemcilerine AMD GPU Getiriyor!

Ünlü sızıntı kaynağı Revegnus tarafından paylaşılan bir gönderide, Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen orta sınıf Exynos 1430 ve Exynos 1480 yongalarında mRDNA tabanlı GPU’lar kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Daha önceki raporlarda, mRDNA tabanlı bir GPU kullanan bir Exynos çipinin Manhattan 3.1 grafik performansı testinde 170,7 fps puan alarak oldukça iyi bir performans sergilediği iddia edilmişti. Referans olması açısından, Apple’ın A14 Bionic çipinin 120 fps puan aldığını söyleyelim. Ancak Galaxy S22’lerde kullanılan Exynos 2200’lerde bu mRDNA tabanlı GPU kullanılamamıştı.

Görünen o ki, bu GPU’ları kullanmak Exynos 1430 ve Exynos 1480 yonga setlerine kısmet olacak. Ancak bu yeni işlemcilerin yüksek oyun performansı sunması beklenmiyor. Revegnus’un gönderisinde “Bu işlemci, oyundan ziyade ISP’ye (Görüntü İşleme Birimi) odaklanacak.” bilgisi yer alıyor. Yani Exynos 1430 ve Exynos 1480 oyun performansından çok kamera yeteneklerine odaklanacak.

Samsung’un ayrıca 15 Eylül’de Samsung W serisi lansman konferansını düzenleyeceği de geçtiğimiz gün doğrulandı. Bu etkinlikte Samsung W24 ve W24 Flip’in piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung’un şu sırada Galaxy S23 FE lansmanına da hazırlandığını biliyoruz. Şu sıralar şirket çok yoğun bir çalışma içerisinde.

Vivo gibi güçlü Çinli rakiplerin de bu yıl sonuna doğru yeni orta seviye cihazlarıyla piyasayı sallaması bekleniyor. Bizler de rakiplerin Samsung’a vereceği cevabı merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy Watch 5 Serisi Wear OS 4 Güncellemesine Kavuştu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!