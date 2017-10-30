Şirket, Samsung İnternet Tarayıcısını özel bir Gece Modu ile güncelleyerek, gözlerinize zarar vermeden karanlıkta İnternet’te gezinmenizi kolaylaştırıyor.

Özellik iki ay önce uygulamanın bir beta sürümünde zaten (6.2.00.38) görünmüştü, ancak şimdi nihayet bu özellik ana uygulamaya da eklendi. Gece Modu, düşük ışık koşullarında gözünüzü yormayarak deneyiminizi daha keyifli hale getirmek için ekranın parlaklığını esasen düşürmenizi sağlıyor.

Bu özelliği etkinleştirmek için yapmanız gereken tek şey ise, sağ üst köşedeki menüyü açarak ve Gece Modunu seçmek.

Bu özelliği diğerlerine göre özel kılan ise görüntülerin ve videoların eşit derecede parlak olduğu YouTube ve Reddit gibi Karanlık Moda sahip diğer uygulamaların aksine, resim ve yazı gibi bazı bölümleri parlak bırakmayarak, sayfadaki bütün içeriğin parlaklığını farklı şekillerde ayarlayabilmenizi sağlaması. Hatta bu özellik sayesinde uygulamanın sahip olduğu arayüzün bile parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz.

Güncelleme her ne kadar bir çok kullanıcının telefonuna gelse de, güncellemeyi Google Play Store’da görüntüleyemediğini bildiren bir çok insan da mevcut. Dolayısıyla, uygulamayı güncellemeye çalışıyor veya bu özelliği kullanmak istemenize rağmen tarayıcınız da Gece Modunu bulamıyorsanız biraz daha beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Alternatif olarak, şu anda Gece Modunu denemek için beklemek istemiyorsanız, tarayıcının en son beta sürümünü buradan indirebilirsiniz.