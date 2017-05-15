Samsung ve Intel’de FTC’nin Qualcomm Davasına Katıldı

Qualcomm bu yılın ilk yarısında Apple ve Amerika Ticaret Komisyonu tarafından açılan davalar ile uğraşırken listeye Samsung ve Intel’de katıldı.

Cuma günü Samsung ve Intel’de FTC’nin Qualcomm’a açtığı davaya katılarak Qualcomm’un yaptıkları sonucunda zarara uğradıklarını belirtti. Samsung her ne kadar Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerine rakip olarak Exynos işlemcilerini geliştirse de Galaxy S8 ve diğer modellerde Qualcomm çipsetleri yer alıyor.

Koreli teknoloji devi Qualcomm’dan lisans almak yerine üreticilere Exynos çipset satamamaktan şikayetçi çünkü Qualcomm şirketin işlemcilerini satabilmesi için gerekli lisans izinlerini vermiyor. Intel ise Qualcomm’un marketteki pozisyonunu tekel oluşturmaya yönelik kullanmasından şikayetçi. Qualcomm ise henüz bu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.