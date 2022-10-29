Güney Koreli elektronik devi Samsung, hüküm giymiş varisi ve fiili patronu Lee Jae-yong’u icra başkanı olarak atadı. Sembolik hareket, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisinin artık resmi olarak kurucu ailesinin üçüncü nesli tarafından yönetileceği anlamına geliyor.

2017 yılında rüşvet ve zimmete para geçirmekten hüküm giyen Lee, ağustos ayında özel bir cumhurbaşkanlığı affı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, “Kurul, mevcut belirsiz küresel iş ortamını ve tavsiyeyi onaylarken daha güçlü hesap verebilirlik ve iş istikrarına yönelik acil ihtiyaçtan bahsetti.” dedi.

Duyuru, Lee’nin 2014’ten beri üstlendiği rolü resmileştiriyor. Lee, Samsung Group’un eski başkanı Lee Kun-hee’nin hastaneye kaldırılmasından sonra görevi devraldı. Eski başkan 2020 yılında, kaldırıldığı hastanede öldü. 54 yaşındaki Lee Jae-yong, 2012’den beri Güney Kore’nin en büyük holdinginin baş tacı olan Samsung Electronics’in başkan yardımcısıydı.

Geçen yıl ağustos ayında Lee, 207 gün hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeyle Güney Kore hapishanesinden serbest bırakıldı. Bu, ocak ayında mahkum edildikten sonra aldığı cezanın yarısından biraz fazlaydı.

Dönemin cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in ofisi yaptığı açıklamada, serbest bırakılmasının ulusal çıkar için yapıldığını ve anlayış istediğini söyledi. Ofis, “Başkan yardımcısı Lee’nin şartlı tahliyesine ilişkin destekleyici ve karşıt görüşlerin olduğunun farkındayız. Karşı çıkanların görüşleri de doğru.” dedi.

O sırada ülkenin Adalet Bakanlığı, pandeminin Güney Kore ekonomisi ve küresel piyasalar üzerindeki etkilerini düşündükten sonra Lee’yi serbest bırakma kararı aldığını söyledi. Bir yıl sonra ise yeni başkan Yoon Suk-yeol Lee’yi affetti.

Lee, yaklaşık 8,6 milyar won (6 milyon dolar) değerinde rüşvet, zimmete para geçirme ve suç gelirlerini gizlemekten suçlu bulundu. Dava, aynı zamanda rüşvet ve yolsuzluktan hapse atılan ülkenin eski cumhurbaşkanı Park Guen-hye ile ilgiliydi.

Lee’nin büyükbabası 1969 yılında Samsung Electronics’i kurdu. Ve Lee 2014’ten beri şirketin fiili başkanı.

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Küresel rüzgarlar

Bu duyuru, Samsung Electronics’in artan enflasyon, faiz oranları ve ürünlerine olan talebin düşmesi nedeniyle artan sorunlarla karşı karşıya kalmasıyla geldi. Perşembe günü, dünyanın en büyük bellek yongası ve akıllı telefon üreticisi, üçüncü çeyrek karında %31’lik bir düşüş bildirdi.

Ayrıca, küresel ekonomik gerilemenin elektronik cihazlar konusunda pazarı vurması nedeniyle dünyadaki belirsizliklerin gelecek yılın başlarına kadar talebi azaltabileceği konusunda da uyardı.