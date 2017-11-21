Samsung Gear S3 Modellerine Tizen 3.0 Güncellemesi

Samsung’un akıllı saati Gear S3 modellerine Tizen 3.0 güncellemesi nihayet geldi.

Samsung’un geçtiğimiz yıl IFA 2016’da lanse ettiği Gear S3, Frontier ve Classic adlarını taşıyan iki farklı modele sahip. Bir süredir Tizen 3.0 güncellemesi alacağı konuşulan bu iki saat, bugün itibariyle Tizen 3.0’a yükseltilebiliyor. Yaklaşık 250-260 MB boyutlarında olan güncelleme, özellikle Gear S3’ün ömrünü 40 güne kadar çıkartabileceğine dair iddiası ile fazlasıyla ilgi görecek gibi.

Ayrıca Gear VR’ınızın kumandası gibi kullanabileceğiniz Gear S3, bu güncelleme ile bazı arayüz değişikliğine ve sadeliğine de gittiği görülüyor. Nabız tutma konusunda da daha doğru sonuçlar vereceği söylenen Gear S3’ün Tizen 3.0 güncellemesi için bağlı olan telefonunuzdaki Gear uygulaması üzerinden saatinizi güncelleyebilirsiniz.