Samsung Gear Fit 2’ye Güncelleme ile Yeni Özellikler Geldi

Samsung Gear Fit 2’ye Güncelleme ile Yeni Özellikler Geldi

29 Eylül, 2017 Giyilebilir Teknoloji 0 yorumlar

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Samsung giyilebilir teknoloji pazarında rekabette kalabilmek için yayınladığı yeni güncelleme ile Gear Fit 2 cihazına bir dolu yeni özellik getirdi.

Samsung2un bu güncellemesi ile beraber Gear Fit 2’ye birçok giyilebilir teknoloji cihazında bulunan sürekli kalp ritmi takibi özelliği geldi.

Bu özelliğin yanı sıra Heart Rate Zone isimli bir araç daha geldi. Bu araç ile kalp ritmi 5 farklı bölüme ayrılıyor. Güncelleme ile ayrıca bantın Takvim ve Hava Durumu uygulaması da geliştirildi. Banta farklı saat yüzleri geldi ve bazı hatalar giderildi. 18.96 MB büyüklüğündeki güncelleme yayınlandı ancak bütün kullanıcılara gelmesi birkaç hafta sürebilir.

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