Eylül ayında, Geekbench kıyaslama sitesinin veritabanında “SM-X506B” model numaralı bir Samsung tablet tespit edildi. O zamanlar bunun yaklaşan Galaxy Tab S8 FE olabileceği tahmin ediliyordu. Roland Quandt, cihazla ilgili yeni detayları paylaştı.

Quandt, “SM-X506B” model numarasına ve “Birdie” kod adına sahip Samsung tabletin Galaxy Tab S8 FE adıyla piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra’nın tümü AMOLED panellerle donatılacak. Ancak uygun fiyatlı bir model olan Galaxy Tab S8 FE, LCD panele sahip olacak. Kalem desteği de olacak.

*Bir önceki nesil: Samsung Galaxy Tab S7 FE

Daha önce görülen Geekbench listesi, Galaxy Tab S8 FE’nin 2 x Cortex-A78 (2.6GHz), 6 x Cortex-A55 (2.0GHz) ve bir Mali-G68 MC4 GPU’dan oluşan MediaTek’in sekiz çekirdekli yonga setine sahip olacağını sızdırmıştı. Görünüşe göre cihaz Kompanio 900T yonga seti ile gelecek.

Kompanio 900T’nin dahil edilmesi , Galaxy Tab S8 FE’nin 5G bağlantısını destekleyeceğini gösteriyor. Geekbench listesinde 4 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi bulunuyor. Şu anda cihazın piyasaya çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

Hatırlamak gerekirse, Mayıs 2021’de piyasaya çıkan Galaxy Tab S7 FE, 1600 x 2560 piksel çözünürlüğü destekleyen 12.4 inç LCD ekrana sahipti. Snapdragon 778G yonga seti, 8 GB’a kadar RAM ve 45W şarjı destekleyen 10.900 mAh pil ile çalışıyordu. Cihazın 5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası vardı.