Dünyanın en büyük tablet bilgisayar üreticileri arasında zirveye oynayan Samsung’un Galaxy Tab Active 2 modelinin fotoğrafları internete sızdırıldı.

Samsung, 2014 yılında satışa sunduğu orijinal Galaxy Tab Active’in halefi olan Galaxy Tab Active 2’yi yeni yılda piyasaya sürüleceği yönündeki dedikodular arttı. Hatta söz konusu cihazın özellikleri Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından da onaylandı.

Galaxy Tab Active 2’nin kullanım kılavuzu Samsung’un resmi sitesinde göründü. Ayrıca, yakında piyasaya sürülecek bombaları tanıtmasıyla ünlü olan Roland Quandt da yaklaşmakta olan Samsung tableti ile ilgili ilginç bilgileri ortaya çıkardı.

Galaxy Tab 2’nin Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE olmak üzere iki modelle satışa sunulması bekleniyor. İki cihazından model numaraları SM-T390 ve SM-T395 olarak belirlenmiş. GFXBench sitesinde yayınlanan Galaxy Tab Active 2’nin kullanım kılavuzu ciddi değişikliklere işaret ediyor. İddialara göre tabletin çıkarılabilir bir arka kapağın olacak ve değiştirebilir bir batarya ile donatılacak.

Güney Koreli teknoloji devinin başlangıç modeli 8 inç TFT ekran, 1280 X 800 piksel desteği, Exynos 7880 yongası ile bezenecek. Cihaz; 1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM ile donatılacak.