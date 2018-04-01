Samsung Galaxy S9+ İncelemesi ile karşınızdayız! Bakalım 5.199 TL’den başlayan fiyatlar ile satılan S9+ hangi yenilikleri sunuyor. İyi seyirler…

Samsung Galaxy S9+ İncelemesi

Samsung’un en popüler serisi Galaxy S ailesi yenilendi. Bu sefer büyük ve küçük ekranlı modellerinde aradaki farkı açmayı deneyen Koreli firmanın Mobil Dünya Kongresi‘nde lanse ettiği yeni Galaxy S9 serisi telefonlardan büyük kardeş S9+ incelemesi ile karşınızdayız.

Çift kameralı konfigürasyonu ile dikkat çeken Samsung Galaxy S9+, 18.5:9 ekran oranı ile S8+’a nazaran biraz daha geniş ve HDR10 destekli ekran ile geliyor. Yenilikler açısından Exynos 9810 Octa işlemci ve 6 GB bellek ile çıkagelen canavar, 64,128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunarken 512 GB’a kadar da MicroSD kart desteği veriyor.

Çift arka kamerası 12 MP çözünürlüğünde olan Galaxy S9 Plus, ana kamerada f/1.5 ile f/2.4 diyafram değerleri arasında fiziksel bir geçiş sunabilmesiyle bunu yapabilen ilk akıllı telefon oluyor. İkinci kamerasında f/2.4 değeri sunan cihaz, 2x zoom ve portre modu gibi yenilikleri de yanında getiriyor.

Ayrıca 3.500 mAh batarya ile sanki eski nesiline göre biraz daha çabuk batarya harcayan S9+, AR Emoji muhabbeti ile Appe’a göz kırpıyor. Bir diğer değişikliğinin Dolby Atmos destekli stereo hoparlör olduğunu görünce “Sonunda!” dediğimiz Galaxy S9 Plus’un fiyatları ise aşağıdaki gibi;

Samsung Galaxy S9+ 64 GB: 5199 TL

Samsung Galaxy S9+ 128 GB: 5399 TL

Samsung Galaxy S9+ 256 GB: 5699 TL