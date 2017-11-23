Samsung Galaxy S9+ Ocak Ayında Çift Kamera İle Geliyor!

Normal takvimine göre Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Samsung Galaxy S serisi bu yıl Ocak ayında geliyor.

Samsung, benimsemiş olduğu takvime göre her yıl MWC, yani Mobil Dünya Kongresi’nde Galaxy S serisini tanıtır, yaz aylarında da Note serisine yer verirdi. Akıllı saat tanıtacaksa da bunu IFA’da yapan firma, 2017 yılında Note 7 sıkıntısı sebebiyle Galaxy S8 ve kardeşi S8+ modellerini Mart ayındaki özel bir etkinlikle piyasaya sundu.

2018 ile klasik takvimine dönmesi beklenen Samsung, ortaya çıkan detaylara göre yine MWC’de tanıtmak yerine daha erken, yani Ocak 2018’de Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini tanıtacak. Buradan hareketle aklımıza CES geliyor. Ancak direkt olarak CES’te mi yoksa yine ayrı bir etkinlikle mi sunar bilemiyoruz, fakat gelen bir detay da Samsung’un Apple tarzına döneceği.

Şöyle ki, ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S9’da tek kamera bulunacakken Galaxy S9+’da Note8’de olduğu gibi çift kamera bulunacak. Parmak izinin ise bu sefer kamera altında daha makul bir yerde olacağını da söyleyelim.

Bakalım Samsung Ocak ayında CES’te mi yoksa ayrı özel bir etkinlikle mi lansmanı yapacak göreceğiz.