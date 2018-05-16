Samsung Galaxy S9 Güney Kore’de 1 milyondan fazla sattı!

Samsung’un şu anda piyasadaki en güçlü telefonu Galaxy S9 memleketi Güney Kore’de 1 milyondan fazla satmayı başardı. Hem Galaxy S9’u hem de Galaxy S9+ modelini kapsayan bu rakamın 16 Mart’tan 16 Mayıs’a, yani 2 aylık süreçte elde edilmesi ise ciddi bir başarı.

Her ne kadar oldukça iyi görünse de Galaxy S8’i yine memleketinde sadece 37 günde 1 milyondan fazla satmayı başarmıştı. Bu nedenle Samsung’un yeni modeline ilgi az da olsa azalmış da diyebiliriz. Şu an için globalde ne kadar satış rakamında olduğu verisi paylaşılmayan Samsung tarafında aynı zamanda satışı arttırmak amacıyla kırmızı ve altın renkleri de renk skalasına eklendi.

Galaxy S9 için iki yeni renk!

Özellikle ofiste Ersin’in kullandığı Solar Kırmızı adı verilen renge sahip HTC U11 ile başlayan parlak renk akımı, şimdi de Samsung tarafına da sıçradı. Bu nedenle iki yeni parlak rengini ekleyen firma, kırmızı ve altın rengini S9 ailesine kattı. Gündoğumu Altını ve Burgonya Kırmızısı adını taşıyan bu renkler Avrupa ve Asya bölgesinde satılacak. Ancak ülkemize gelme durumunun söz konusu olduğunu da düşünmüyoruz.