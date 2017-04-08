Samsung Galaxy S8’in İlk Televizyon Reklamı Yayınlandı

Samsung Galaxy S8 ve S8+ ön siparişe çıkmış durumda ancak telefonların sipariş verenlere gönderilmesine bir kaç hafta daha var.

Samsung yeni amiral gemisi için büyük miktarda tanıtım ve reklam yatırımı yapıyor. Bu bağlamda Galaxy S8’in de ilk televizyon reklamı yayınlandı. Reklam telefonun özelliklerinden çok tasarımına ve yapısına dikkat çekiyor.

Reklamda en çok vurgulanan şey telefonun neredeyse çerçevesiz ön yapısı. Tanıtımda olduğu gibi reklamda da telefonun kamerasından pek bahsedilmiyor. Reklamın büyük bir çoğunluğu kalın çerçeveli bir akıllı telefonun ekranında yer alıyor. Bu videoda yer alan görüntüler telefonun çerçevesi parçalıyor ve ortaya Galaxy S8 çıkıyor.