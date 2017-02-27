Samsung Galaxy S8’i 29 Mart Tarihinde Tanıtacağını Açıkladı

Samsung uzun zamandır merakla beklenen tarihi verdi ve Galaxy S8 modelinin 29 Mart tarihinde New York’ta tanıtılacağını açıkladı.

Samsung bu duyuruyu yayınladığı bir video ile paylaştı. Galaxy Note 7’nin başına gelenleri gördükten sonra bu tarih şirketin için son derece önemli. Galaxy Note 7 şirkete çok para kaybettirdi ancak daha önemlisi prestij ve tüketicilerinin güvenlerini kaybetti. Galaxy S8’in bunu düzeltmesi bekleniyor. O yüzden üzerine yüklenen misyon son derece önemli.

Galaxy S8’e dair bir çok görüntü paylaşıldı. Yayınlanan video bu özelliklerin bir kısmını doğrular nitelikte. En azından telefonun çok ince bir çerçeveye sahip olacağını ve LG G6 gibi yuvarlatılmış kenarlara sahip ekrana sahip olacağını biliyoruz.

Samsung uzun zamandır merakla beklenen tarihi verdi ve Galaxy S8 modelinin 29 Mart tarihinde New York’ta tanıtılacağını açıkladı.

Telefon hakkında yayılan bir diğer söylenti ise telefonu bilgisayara çevirecek bir dock olacağı. Ayrıca Bixby isimli sanal asistanı olacak. 5.8 inç büyüklüğünde ekrana sahip olması beklenen telefonun bir de 6.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip Galaxy S8 Plus modeli çıkacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan özellik listesine göre Galaxy S8 Plus’ta Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM, 3500 mAh batarya yer alacak. Galaxy S8’de ise 3000 mAh batarya bulunacak.