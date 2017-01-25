Samsung’un Galaxy S8 modeli hakkında dedikoduların ardı arkası kesilmiyor bu seferde The Guardian yeni bilgiler yayınladı.

The Guardian, Samsung Galaxy S8 haberlerini isimsiz bir kaynağa dayandırdı. Yayınlanan bilgilere göre telefon Mart ayında duyurulacak ve Nisan ayında çıkacak. Telefonun Mobile World Congress’te olmayacağını biliyoruz. Yani bu bilgi doğru olabilir.

Ayrıca Aralık ayında telefonun 3.5 milimetre kulaklık girişine sahip olmayacağı söylentileri ortalıkta dolaşıyordu ancak The Guardian kulaklık girişinin olacağını belirtti. Telefon hakkındaki bir diğer söylenti ise neredeyse çerçevesiz olacağı.

Xiaomi’nin tanıttığı konsept telefonu Mi Mix çerçevesiz bir yapıya sahipti. Bu telefonun ardından dün paylaşılan LG G6 fotoğrafının da çok ince çerçeveye sahip. Galaxy S8’de bu telefonların ardından ince çerçeve kervanına katılan model olabilir.

Telefonun Snapdragon 835 işletim sistemine sahip olacağı biliniyor. Bunun yanında microSD kart desteği, USB-C portu olacak. Ayrıca yeni model bir Gear VR başlığı ve Gear 360 kamera görebiliriz.