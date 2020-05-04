Samsung Galaxy S8 ve S8+, üç aylık periyotlar ile güncellenecek!

Şimdiye kadar güvenlik güncellemelerini aylık olarak alan Samsung Galaxy S8 ve S8+ modelleri, bundan sonra söz konusu güvenlik güncellemelerini üç ayda bir alacak.

S8 serisi, 2017 yılının Nisan Ayı itibarıyla Android 7.0 Nougat sürümü ile piyasaya sürüldü. Seri son olarak Android 9.0 Pie sürümüne güncellendi ve Android 10 güncellemesini almayacak.

Üç aylık periyotlar ile güncellenecek modeller

Samsung Galaxy S8 ve S8+ , Galaxy S7 Active, Galaxy S8 Lite

, Galaxy S7 Active, Galaxy S8 Lite Galaxy A11, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A71 5G, Galaxy A2 Core, Galaxy A5 (2017), Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018)

Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A90 5G, Galaxy A01

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Top, Galaxy J8

Galaxy M11, Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M21, Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M30s, Galaxy M40

Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 8 Plus (2019), Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy View2

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Samsung, S7 serisi için iki yıl boyunca aylık güvenlik güncellemeleri ve ana sürüm güncellemelerini yayımlamıştı. İki yılın sonunda üç aylık periyotlar ile güncellenmeye başlayan modeller iki yıl daha bu şekilde güncelleme almıştı. Samsung’un verdiği karar ile Galaxy S7 serisi ek olarak 10 ay daha güncellenmeye devam etti.

Bu veriler ışığında Samsung Galaxy S8 ve S8+ modellerinin en azından 2021 Yılı’na kadar güncelleme alacağını söylemek mümkün.