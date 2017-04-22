Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ bu hafta gönderilmeye başlayacak ve bir çok özelliği ile akıllı telefon dünyasına yeni bir heyecan getirecek.

Samsung Galaxy S8’in parmak izi okuyucusu arka tarafta kameranın yan tarafında yer alıyor. Şimdilik eleştiriler parmak izi okuyucuya zor erişildiği yönünde. Telefonun toplamda beş farklı kilit açma yöntemi bulunuyor.

Her akıllı telefonda olduğu gibi Galaxy S8’i dört haneli şifre ile açmak mümkün. Ancak gelişen teknoloji ile beraber günümüzde her seferinde şifre girmek artık insanlara zor gelen bir şey halini aldı.

Android’in sunduğu bir kilit açma yöntemi de desenli şifre. Ekrana gelen 9 noktayı belirleyeceğiniz bir sırayla birleştiriyorsunuz ve kilit açılıyor. Şifreye göre güvenliği tartışılır ancak telefonu günde onlarca defa açtığınızda desen oluşturmak da zor geliyor.

Parmak izi okuyucusu teknolojisi ile beraber artık akıllı telefonların ekran kilitleri parmak iziyle açılabiliyor. Bu yöntem desen ve şifreye göre çok daha hızlı ve güvenli. Ancak Galaxy S8’in parmak izi okuyucusu ulaşması zor bir yerde ve sol elini kullanan kullanıcılar için kullanımı daha da zor.

Galaxy Note 7 ile beraber kısa bir süre hayatımıza giren iris okuyucu Galaxy S8’de de yer alıyor. Günümüzde iris okuyucu en güvenli biometrik özelliklerinden bir tanesi ve ekran kilidi iris tarayıcı ile açılabiliyor.

Galaxy S8’de ekran kilidini açmanın son yöntemi ise yüz tarayıcı. Telefonun ön kamerasını kullanan sistem yüzünüzü tarıyor ve tanıdığında ekran kilidini açıyor. Ancak bu yöntemin pek güvenli olmadığı ortaya çıktı. Fotoğrafınıza sahip olan birisi yüz tanıma özelliği ile telefonun kilidini açabiliyor.