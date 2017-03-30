Samsung Galaxy S8, Bluetooth 5.0’ı Destekleyen İlk Telefon Oldu

Samsung uzun zamandır merakla beklenen Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini dün akşam itibariyle tanıttı ve bu telefonlar Bluetooth 5.0 destekliyor.

Samsung yeni telefonlarında yer alan kablosuz bağlantı protokolü 2014 yılının Aralık ayında çıkan Bluetooth 4.2’ye göre önemli yenilikler getiriyor. Bluetooth 5.0 özellikle ses, hız ve kapsama alanı konusunda önemli yenilikler getiriyor.

Bluetooth 5’in aktarma hızı 4.2’ye göre iki kat hızlı. Kapsama alanı ise 4 kat daha fazla. Bluetooth 5 ile bağlantı 240 metreye kadar sağlanabiliyor. Ancak bu içerisinde olduğunu ortama göre değişiklik gösterebiliyor.

Bluetooth 5.0’ın bant genişliği de oldukça fazla. Galaxy S8’e aynı anda iki farklı Bluetooth kulaklık bağlanabiliyor. Bu özellikle birlikte şarkı dinlemek isteyne ancak kulaklıklarını paylaşmak istemeyen gençler için önemli.