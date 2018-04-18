Samsung Galaxy S7/S7 edge Oreo güncellemesi yakında

Samsung Galaxy S7/S7 edge firmanın Oreo güncellemesi almaya hazırlanan diğer iki telefonu. Bugün WiFi Alliance’ın sitesinde görüntülenen modeller için işletim sistemi karşılığı olarak Android 8.0 gösterilmiş.

Hatırlarasanız şubat ayında firmanın Vietnam’daki S7 edge cihazları Oreo güncellemesini almıştı. En azından bir kısmı, lakin o zamandan beridir güncelleme ile ilgili bir bilgi gelemedi.

Samsung Galaxy S7/S7 edge için Samsung Türkiye tarafından da ipucu geldi

Öte yandan Oreo güncellemesinin bir diğer kaynağı da telif haklarının Samsung Electronics’e ait olduğu görülen Güncel miyiz? adlı site. İçerisinde Samsung marka cihazların güncelleme takivimi bulunan site nisan ayı için Samsung Galaxy S7 ve S7 edge’i listelemiş.