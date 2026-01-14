Samsung’un teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, tanıtım tarihine yaklaştıkça daha somut detaylarla karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon dünyasında gelenekselleştiği üzere, lansmandan önce sızdırılan kılıf görselleri cihazın son hali hakkında bizlere en net ipuçlarını sunuyor. Peki, sızdırılan bu kılıf görselleri ışığında Galaxy S26 Ultra bizlere ne anlatıyor?

Galaxy S26 Ultra tasarımı kılıf sızıntısıyla şekillendi

Sızdırılan Galaxy S26 Ultra kılıf görsellerine baktığımızda, Samsung’un son yıllarda benimsediği tasarım dilinde önemli bir değişikliğe gittiğini hemen fark edebiliyoruz. Önceki modellerde görmeye alıştığımız, her bir lensin bağımsız olarak arka panele yerleştiği yapı, bu kez yerini tek bir parça gibi duran oval bir kamera adasına bırakmış gibi duruyor.

Yeni Galaxy S26 Ultra arka tarafında üç ana kamerayı dikey bir düzlemde toplayan bu ada yapısının, telefona çok daha derli toplu ve modern bir hava kattığını söyleyebiliriz. Tasarımcıların bu tercihi, cihazın arkasındaki görsel karmaşayı azaltırken, kılıf üreticilerinin de işini bir nebze kolaylaştırmış gibi gözüküyor.

Cihazın köşelerine dair gelen bilgiler ise kullanıcıları şaşırtacak cinsten duruyor. Gelen son bilgilere göre bu yeni model, bugüne kadar gördüğümüz en yuvarlak köşeli Ultra modeli olma unvanını taşıyacak. Önceki Ultra modellerindeki o sert ve keskin hatların yerini, daha yumuşak ve kavisli bir yapıya bırakacağını net bir şekilde görebiliyoruz.

Tasarımda gidilen bu yumuşama, sadece görsel bir tercih olmaktan öte, kullanım konforuna da doğrudan etki edecektir. Özellikle telefonun avuç içine oturduğu noktalarda bu yuvarlak köşeler, çok daha ergonomik bir tutuş hissi sunacaktır diyebiliriz. Samsung’un bu yumuşak hatları tüm S26 serisine yaymayı planladığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Manyetik şarj desteği ve S26 Ultra detayları

Sızdırılan S26 Ultra kılıfı üzerinden dikkat çeken bir diğer detay ise arka kısımdaki manyetik halka yapısı olarak öne çıkıyor. Bu halka, Apple dünyasından aşina olduğumuz MagSafe benzeri bir manyetik kablosuz şarj desteğinin sinyallerini veriyor. Ancak bu desteğin doğrudan telefonun gövdesinde mi olacağı yoksa sadece kılıfın bir özelliği mi olduğu henüz kesinleşmiş değil.

Eğer Samsung bu özelliği doğrudan Galaxy S26 Ultra içerisine entegre ederse, aksesuar ekosisteminde büyük bir dönüşüm başlayabilir diyebiliriz. Qi2 standartlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, Android dünyasında da bu tarz manyetik çözümlerin standart hale gelmesini bekliyoruz. Bu durum, kullanıcıların kablosuz şarj pedlerine telefonu çok daha kolay hizalamasını sağlayacaktır.

Kamera modülünün yanındaki sensör ve flaş boşluklarının yerleşimi, Samsung’un donanım tarafında da ince ayarlar yaptığını gösteriyor. Her ne kadar bu sızıntı bir kılıf üzerinden gelse de, geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz bizlere bu tarz sızıntıların genellikle doğru çıktığını defalarca kez kanıtladı. S26 Ultra modeli, bu yeni hatlarıyla beraber serinin en dikkat çekici cihazı olmaya aday görünüyor.

Hızla yaklaşan lansman öncesi Galaxy S26 Ultra hakkında gelen bu bilgiler, teknoloji tutkunları arasındaki heyecanı bir üst seviyeye taşıyor. Samsung’un tasarımda yaptığı bu radikal değişimlerin kullanıcı tarafındaki karşılığını ise cihaz resmi olarak raflardaki yerini aldığında çok daha iyi göreceğiz. Görünen o ki, yeni S26 Ultra hem görsel hem de ergonomik açıdan büyük bir değişim vaat ediyor.

