Samsung bu senenin amiral gemisi serisi Galaxy S24 serisini tüketicilerle buluşturdu. Ülkemizde ne kadar özel fiyatlandırma yapsa da yine de birçok kişi için erişilemeyecek fiyatlarda bulunan S24 Ultra yerine daha uygun fiyata Galaxy S23 Ultra almak daha mantıklı gibi duruyor.

Birçok yönden yeni Galaxy S24 Ultra ile benzerlik gösteren S23 Ultra almanın şimdi tam zamanı olabilir. Özellikle bir telefonu 4-5 sene gibi uzun süre kullanmak isteyenler için tümüyle iyi bir paket sunan telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Aranızda kullananlar var mı? Kendi tecrübeleriniz neler? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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