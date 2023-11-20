Bu videoda Samsung Galaxy S23 FE’nin kamera performansına yakından bakıyoruz. Videonun içerisinde 4K 60fps, 4K 30 fps video çekimlerinin yanında ana kameranın, geniş açı kamerasının ve 3x optik zoom yapabilen kamarasının örneklerini de bulabileceksiniz.

Segmentinde ön kamerasında 4K 60 fps video çekebilen başka bir telefon olmaması en büyük artı yönlerinden birisi olan Samsung Galaxy S23 FE’nin kameraları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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