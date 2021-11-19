Samsung Galaxy S20 FE vs Xiaomi 11T Hız Testi | Snapdragon Mu Yoksa Dimensity Mi?

Samsung ülkemizde Galaxy S20 FE modelinin Exynos versiyonunu satışa çıkardıktan sonra çok tepki topladı ve Snapdragon 865 versiyonunu da satışa çıkardı. Amiral gemisi seviyesinde bir işlemciyle birlikte fiyatını da aynı seviyede tutan Samsung, Galaxy S20 FE iyi bir satış başarısı elde etti. Ancak şimdi karşısında güçlü bir rakibi var; Xiaomi 11T. Xiaıomi 11T içerisinde MediaTek Dimensity 1200 işlemcisiyle amiral sınıfında yen bir soluk getiriyor. Dimensity serisiyle birlikte hem verimli hem performanslı hem de serin bir kullanım vadediyor. Peki iki telefondan hangisi daha hızlı? Günlük kullanımda bu işlemciler arasında fark var mı? Bu videoda bu sorulara cevap veriyoruz.

Samsung Galaxy S20 FE Teknik Özellikleri:

Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm 190 gram

Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz

İşlemci: Snapdragon 865

Bellek: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB + MicroSD

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4500 mAh 25 Watt hızlı şarj (Kutudan 15W)

Xiaomi 11T Teknik Özellikleri:

Boyut: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm 204 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120 Hz, HDR10+, 10 bit

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra

Bellek: 8GB

Depolama: 256GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP / 16 MP Ön Kamera

Batarya: 5.000 mAh 67 Watt hızlı şarj

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