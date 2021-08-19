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Snapdragon’lu S20 FE elimizde! | SM-G780G versiyonu kutu açılışı
Samsung Galaxy S20 FE’nin Snapdragon 865 işlemcisini içeren versiyonunu satın alıp kutusunu açtık. Her zaman olduğu gibi de kutu açılışını yaparak işe başlıyoruz 🙂
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İçindekiler
Snapdragon’lu S20 FE elimizde! | SM-G780G versiyonu kutu açılışı
Samsung Galaxy S20 FE kutusundan neler çıkıyor?
Cihazın kutusundan 15W şarj cihazı ve USB Type-C kablosu çıkıyor. İlginçtir ilk kez bir Samsung telefonunun kutusundan kulaklık çıkmadığına şahit olduk.
Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?
Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.
Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen modelde 6 ve 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor. Ancak kutudan 25 Watt yerine 15 Watt değerinde bir şarj aleti çıktığını da belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 ve V21e elimizde | OIS destekli ön kamera!
Vivo bügün yaptığı lansman ile orta üst seviyede konumalandırılan iki telefonunu tanıttı. Pandemi süreciyle birlikte canlı lansmanlar yerini sanal lansmanlara bırakmıştı. Ancak ülkemizdeki pandemi sürecinin rahatlaması markalar için de bir fırsat doğurdu ve uzun süre sonra canlı lansmana katılmış olduk.
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Vivo orta üst seviye olan iki cihazı V21 ve V21e modelini lansmanka beraber tanıttı. Kamera özellikleri ve tasarım detylarıyla öne çıkan modellerin teknik özelliklerine göz atalım:
Vivo V21:
Tasarım: 159.7mm x 73.9mm x 7.3mm, 179 Gram Ekran: 6.44 inç FHD+ AMOLED 90Hz HDR10+ %84.8 ekran gövde oranı
İşlemci: MediaTek Dimesity 800U 5G CPU Mali-G57 GPU MC3 8GB RAM / 128GB DEPOLAMA
Android Sürümü: Android 11 ve FuntouchOS 11.1
Kamera: 64MP+8MP+2MP / 44 MP Ön Kamera (OIS destekli)
Batarya: 4000 mAh 33W Hızlı Şarj Destekli
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1
Vivo V21e:
Tasarım: 161.2mm x 74.4mm x 7.4mm, 171 Gram
Ekran: 6.44 inç FHD+ AMOLED HDR10 %83.5 ekran gövde oranı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G CPU Adreno 618 GPU 8GB RAM / 128GB DEPOLAMA Android Sürümü: Android 11 ve FuntouchOS 11.1
Kamera: 64MP+8MP+2MP / 44 MP Ön Kamera (OIS destekli)
Batarya: 4000 mAh 33W Hızlı Şarj Destekli
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1
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Video
Redmi Note 10S Kutu Açılışı | Bu Yerli Çok Güçlü!
Xiaomi, Salcomp ortaklığıyla ülkemizdeki üretimine tam gaz devam ediyor. Bizim Türkiye’ye gelir mi acaba dediğimiz akıllı telefon modellerinden Redmi Note 10S de nihayet elimize ulaştı. Redmi Note 10S, daha önce realme 7 modelinde gördüğümüz şekilde MediaTek’in Helio G95 işlemcisine sahip. Helio G95, yüksek performans sunan bir işlemci olduğu için, Redmi Note 10S satın almayı düşünen kullanıcılar hem AMOLED ekranıyla, hem güçlü işlemcisiyle bu cihazı oyun kullanımları için tercih edebilirler.
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İçindekiler
Redmi Note 10S, 2021 standartlarında bir akıllı telefondan talep edeceğiniz birçok özelliğe sahip
Ekran
Konu ekran olunca şüphesiz birçok kullanıcı tercihini AMOLED ekranlardan yana kullanacaktır. Redmi Note 10S, ekran tarafında AMOLED bir panel tercih ederek bu beklentiyi karşılamış durumda. 6.43 inç boyuta sahip bu ekran, 1100 nit parlaklık değerine kadar çıkabiliyor. Böylelikle gün ışığı altındaki kullanımlarınızda ekranda bir parlama ve yansıma sorunu olmadan kullanabilmeniz de mümkün hale getirilmiş durumda. Ekranın çözünürlüğü ise, 2021 yılı standartlarında beklediğimiz şekilde 1080p yani FHD+ olarak seçilmiş durumda. Ayrıca bu panel darbelere karşı, Gorilla Glass 3 ile korunmakta.
Tasarım
Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, Redmi Note 10 ailesinin standart çizgilerini korumaya devam ediyor. Arka tarafta, parlak yüzeye sahip bir kapak kullanılmış; yalnız arka kapağın leke tutmaya meyilli olduğunu söylemeden geçmeyelim. Sık leke tutacak bir arka kapak sizi rahatsız edecekse; Redmi tarafından kutu içinde sunulan silikon kılıfı kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle cihazınızı çizilmelere karşı da muhafaza edebilirsiniz. Arka tarafta ayrıca kamera çıkıntısı da minimum seviyede tutulmuş.
Parmak izi okuyucu, güç tuşuna entegre edilmiş. Bu sayede parmak izinizi hızlı ve stabil bir şekilde okutarak cihazın kilidini kaldırabilmeniz mümkün olacak. Güç tuşunun üstündeyse ses açma ve kapama tuşları bulunuyor.
Cihazın ön tarafındaysa nokta çentikli bir kamera mevcut. Bu sayede ekran alanında fazla kayıp yaşamıyorsunuz. Cihazın çerçeveleri de hakeza günümüz standartlarına yakışır seviyede bir inceliğe sahip. Bizim ön tarafta tek eleştireceğimiz nokta, cihazın üstündeki ekran koruma filmi uygulanırken bir noktada hava boşluğu kalmış olması oldu.
İşlemci ve pil tüketimi
Cihaz, MediaTek’in gaming yani oyun serisi olarak adlandırdığı Helio G serisinden bir işlemciye sahip. Helio G serisinin en güncel işlemcisi olan G95, yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. Helio G95, güç yönünden Snapdragon 720G ve 732G gibi işlemcilerden üstün olsa da; pil tüketimine gelince bu işlemcilerin bir nebze gerisinde kalıyor. Bu durumun farkında olan Redmi, cihaza 5.000 mAh’lık gayet büyük bir batarya yerleştirmiş. Bu sayede oyun oynamak gibi yüksek pil tüketen aktiviteleri gün içinde sıklıkla gerçekleştirseniz bile pilinizin 1 gün boyunca size yeteceğini söyleyebilmek mümkün. Pilin yetmediği durumlarda da 33W hızlı şarj cihazıyla bataryayı kısa sürelerde tam şarja ulaştırabilmeniz mümkün. Elbette ki cihazın testlerini gerçekleştirdiğimiz zaman bu konuyla ilgili daha net bir bilgiyi sizlerle paylaşabileceğiz. O yüzden Redmi Note 10S’in ne kadar pil tükettiğini merak ediyorsanız Redmi Note 10S inceleme videosu için takipte kalın.
Kamera
Kamera tarafında cihaz 64 MP çözünürlüğe sahip bir ana kameraya sahip. Bu kameraya ek olarak da; 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. 4’lü kamera dizilimine sahip olan cihaz size birçok farklı fotoğraf çekim modunu sunabiliyor. Ayrıca cihazın arka kamerası da 4K 30 FPS video kaydını destekleyebiliyor.
Cihazın ön tarafındaysa 13 MP çözünürlüğe sahip bir kamera sunulmuş.
Ses
Redmi Note 10S, ses tarafında stereo hoparlörleriyle gayet iddialı gözüküyor fakat cihazın ses yüksekliği ve ses netliği gibi detaylarını, cihazın incelemesini gerçekleştirdikten sonra size daha ayrıntılı bir biçimde aktaracağız.
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