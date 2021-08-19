Snapdragon’lu S20 FE elimizde! | SM-G780G versiyonu kutu açılışı

Xiaomi, Salcomp ortaklığıyla ülkemizdeki üretimine tam gaz devam ediyor. Bizim Türkiye’ye gelir mi acaba dediğimiz akıllı telefon modellerinden Redmi Note 10S de nihayet elimize ulaştı. Redmi Note 10S, daha önce realme 7 modelinde gördüğümüz şekilde MediaTek’in Helio G95 işlemcisine sahip. Helio G95, yüksek performans sunan bir işlemci olduğu için, Redmi Note 10S satın almayı düşünen kullanıcılar hem AMOLED ekranıyla, hem güçlü işlemcisiyle bu cihazı oyun kullanımları için tercih edebilirler.

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Redmi Note 10S, 2021 standartlarında bir akıllı telefondan talep edeceğiniz birçok özelliğe sahip

Ekran

Konu ekran olunca şüphesiz birçok kullanıcı tercihini AMOLED ekranlardan yana kullanacaktır. Redmi Note 10S, ekran tarafında AMOLED bir panel tercih ederek bu beklentiyi karşılamış durumda. 6.43 inç boyuta sahip bu ekran, 1100 nit parlaklık değerine kadar çıkabiliyor. Böylelikle gün ışığı altındaki kullanımlarınızda ekranda bir parlama ve yansıma sorunu olmadan kullanabilmeniz de mümkün hale getirilmiş durumda. Ekranın çözünürlüğü ise, 2021 yılı standartlarında beklediğimiz şekilde 1080p yani FHD+ olarak seçilmiş durumda. Ayrıca bu panel darbelere karşı, Gorilla Glass 3 ile korunmakta.

Tasarım

Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, Redmi Note 10 ailesinin standart çizgilerini korumaya devam ediyor. Arka tarafta, parlak yüzeye sahip bir kapak kullanılmış; yalnız arka kapağın leke tutmaya meyilli olduğunu söylemeden geçmeyelim. Sık leke tutacak bir arka kapak sizi rahatsız edecekse; Redmi tarafından kutu içinde sunulan silikon kılıfı kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylelikle cihazınızı çizilmelere karşı da muhafaza edebilirsiniz. Arka tarafta ayrıca kamera çıkıntısı da minimum seviyede tutulmuş.

Parmak izi okuyucu, güç tuşuna entegre edilmiş. Bu sayede parmak izinizi hızlı ve stabil bir şekilde okutarak cihazın kilidini kaldırabilmeniz mümkün olacak. Güç tuşunun üstündeyse ses açma ve kapama tuşları bulunuyor.

Cihazın ön tarafındaysa nokta çentikli bir kamera mevcut. Bu sayede ekran alanında fazla kayıp yaşamıyorsunuz. Cihazın çerçeveleri de hakeza günümüz standartlarına yakışır seviyede bir inceliğe sahip. Bizim ön tarafta tek eleştireceğimiz nokta, cihazın üstündeki ekran koruma filmi uygulanırken bir noktada hava boşluğu kalmış olması oldu.

İşlemci ve pil tüketimi

Cihaz, MediaTek’in gaming yani oyun serisi olarak adlandırdığı Helio G serisinden bir işlemciye sahip. Helio G serisinin en güncel işlemcisi olan G95, yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor. Helio G95, güç yönünden Snapdragon 720G ve 732G gibi işlemcilerden üstün olsa da; pil tüketimine gelince bu işlemcilerin bir nebze gerisinde kalıyor. Bu durumun farkında olan Redmi, cihaza 5.000 mAh’lık gayet büyük bir batarya yerleştirmiş. Bu sayede oyun oynamak gibi yüksek pil tüketen aktiviteleri gün içinde sıklıkla gerçekleştirseniz bile pilinizin 1 gün boyunca size yeteceğini söyleyebilmek mümkün. Pilin yetmediği durumlarda da 33W hızlı şarj cihazıyla bataryayı kısa sürelerde tam şarja ulaştırabilmeniz mümkün. Elbette ki cihazın testlerini gerçekleştirdiğimiz zaman bu konuyla ilgili daha net bir bilgiyi sizlerle paylaşabileceğiz. O yüzden Redmi Note 10S’in ne kadar pil tükettiğini merak ediyorsanız Redmi Note 10S inceleme videosu için takipte kalın.

Kamera

Kamera tarafında cihaz 64 MP çözünürlüğe sahip bir ana kameraya sahip. Bu kameraya ek olarak da; 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. 4’lü kamera dizilimine sahip olan cihaz size birçok farklı fotoğraf çekim modunu sunabiliyor. Ayrıca cihazın arka kamerası da 4K 30 FPS video kaydını destekleyebiliyor.

Cihazın ön tarafındaysa 13 MP çözünürlüğe sahip bir kamera sunulmuş.

Ses

Redmi Note 10S, ses tarafında stereo hoparlörleriyle gayet iddialı gözüküyor fakat cihazın ses yüksekliği ve ses netliği gibi detaylarını, cihazın incelemesini gerçekleştirdikten sonra size daha ayrıntılı bir biçimde aktaracağız.