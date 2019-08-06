Samsung Galaxy S10e vs Huawei P30 kamera karşılaştırması videomuzda iki benzer fiyat segmentine sahip telefon karşı karşıya geliyor! Bakalım Galaxy S10e mi yoksa Huawei P30 modeli mi kamera performansında daha iyi?

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Samsung Galaxy S10e vs Huawei P30 kamera karşılaştırması

Kamera özelliklerine dilerseniz ilk olarak Galaxy S10e modelinden başlayalım. Cihazın ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve diyafram değerini F/1.5 ila F/2.4 arasında değiştirebiliyor. OIS ve Dual Pixel odaklama desteğine sahip bu kameranın yanı sıra bir de 16 MP‘lik ultrageniş açı kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 10 MP çözünürlüğünde, F/1.9 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası bulunuyor.

Huawei P30 modelinde ise 40 MP‘lik F/1.8 diyafram değerinde bir ana kamera var. Ana kamerada OIS çok çünkü bu destek 8 MP‘lik telephoto kamerasında yer alıyor. Üçüncü kamera ise 16 MP çözünürlüğünde ve ultrageniş açı fotoğraflar çekebilmek için görev yapıyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde F/2.0 diyafram değerine sahip bir selfie kamerası mevcut.

Fiyatları kıyaslayacak olursak 6 Ağustos itibarıyla Galaxy S10e fiyatı 4299 TL, Huawei P30 modeli ise son dönemde ne yazık ki zamlandı ve fiyatı 4300 TL seviyesinden 5000 TL seviyesine çıktı.