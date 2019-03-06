Koreli devin en uygun fiyatlı S10 modeli olan Samsung Galaxy S10e ofisimize ulaştı! 5.500 TL fiyatıyla dikkat çeken Galaxy S10e’nin kutu içeriği ve ilk bakışını videomuzda gerçekleştiriyoruz.

Samsung Galaxy S10e elimizde | En ucuz S10!

Bu sene 3 farklı model ile gelen Samsung Galaxy S10 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan S10e, 5,8 inçlik Full HD+ Dinamik AMOLED ekranı ile geliyor.

Gücünü tüm S10 ailesinde olduğu gibi Exynos 9820 Octa, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanından alan telefon, 3.100 mAh değerinde de batarya ile geliyor. 7,9 mm inceliğinde ve 150 gram ağırlığındaki telefon, çift arka ve tek ön kamera donanımını barındırıyor.

Arka tarafta 12 MP f/1,5 ve f/2,4 diyafram değeri arasında geçiş yapabilen ana kamera ve 16 MP ultra geniş açılı lens ile beraber ön tarafta da 10 MP değerinde bir ön kamera donanımıyla S10+’a göre biraz daha kırpılmış bir ürün olan telefonun detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…