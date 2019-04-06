Samsung Galaxy S10+ vs Huawei P30 Pro kamera karşılaştırması videomuzda, iki amiral gemisi karşı karşıya geliyor. Videomuzda her iki telefonun ön kamera ve arka kamerası sonuçlarını, farklı senaryolarda görebilirsiniz.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Samsung Galaxy S10+ vs Huawei P30 Pro kamera karşılaştırma

Donanımsal bazda dilerseniz her iki telefonun da kamera özelliklerine yakından bakalım.

Galaxy S10+ modelinde üçlü bir arka kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera F/1.5 ila F/2.4 arasında değişim yapabilen 12 MP çözünürlüğündeki sensör. Buna ek olarak cihazda 12 MP’lik bir telephoto ve 16 MP‘lik bir de geniş açı lens bulunuyor. Ana kamera ve telephoto lenste OIS desteği yer alıyor.Çift ön kamera ile gelen Galaxy S10+ modelinde 10 MP‘lik F/1.9 diyafram değerine sahip ana kameranın yanında 8 MP‘lik bir de derinlik algılayıcısı yer alıyor.

Huawei P30 Pro modelinde 40 MP‘lik F/1.6 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra, 20 MP ultra geniş açı ve 8 MP‘lik periscope kamera yer alıyor. Ayrıca hem arka tarafı bulanıklaştırmada hem de uzunluk ölçümlerinde kullanılmak üzere bir 3D ToF sensör bulunuyor. Huawei P30 Pro‘nun ön kamerasına baktığımızda ise 32 MP‘lik ve F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera ile karşılaşıyoruz.