Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizin son üyesi Samsung Galaxy S10+ oluyor.

Üç arka iki de ön kameraya sahip olan Galaxy S10+, P30 Pro’nun dün liderliğe oturması öncesinde P20 Pro ve Mate 20 Pro ile beraber liderdiğe oturmuş, özellikle ön kameradaki performansı ile dikkat çekmişti.

Aydoğan’ın anlatımı ile Galaxy S10+ kamerasının ne kadar iyi olduğuna dair detayları bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Samsung Galaxy S10+’ın kamera performansı nasıl? | DxOMark #10

Galaxy S10+ kamera özellikleri

Arka

– 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55″, Dual Pixel PDAF, OIS

– 12 MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x Optik Zoom

– 16 MP, f/2.2, 12mm, 1.0µm

Ön

– 10 MP, f/1.9, 26mm, 1.22µm, Dual Pixel PDAF

– 8 MP, f/2.2, 22mm, 1.12µm, Derinlik Sensörü

Video

– 4K (60 fps) arka

– 4K (30 fps) ön

– Full HD (240 fps)

– HD (960 fps)

– HDR10+