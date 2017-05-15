Samsung Galaxy S8 ve S8+ Modellerinde UFS 2.0 ve UFS 2.1 Problemi Çıktı

Bir kaç hafta önce Huawei’nin P10 ve P10 Plus modellerinde farklı RAMler olduğu ortaya çıkmıştı ve görünen o ki benzer problem Samsung’da da var.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde depolama için hem UFS 2.0 hem de UFS 2.1 kulanılmış. İlk olarak promosyon için dağıtılan bilgilerde telefonlarda UFS 2.1 kullanıldığı bilgisi yer alıyor. Ancak daha sonra şirketin internet sitesinde UFS 2.1 bilgisi kaldırıldı.

Kullanıcılar cihazların arasında farklı okuma hızları ölçtüklerini internette paylaştı. UFS 2.1’e sahip cihazların okuma hızı 700-800 MBps okuma hızına sahipken UFS 2.0 500-600 MBps okuma hızına sahip. İşin kötü yanı ise cihazı satın almadan önce içerisinde hangi sürücünün olduğunu bilmeye imkan yok.

Kullanıcılar kendi cihazlarında hangi tip sürücünün yer aldığını öğrenebilir. Bunun için Terminal Emulator uygulamasından “cat /proc/scsi/scsi” satırını kesme işaretleri olmadan girmek yeterli. Ayrıca cihazınızın model numarasını Google’da arayarak depolama birimine dair daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bu durum Toshiba üretimi çiplerden ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Model numarasında THGAF4G9N4LBAIRB olanlar UFS 2.1’li cihaza sahip şanslı kişiler ancak THGBF7G9L4LBATRC koduna sahip olanlar üzülebilir çünkü cihazları UFS 2.0.

Benzer problem Huawei’nin P10 ve P9 modellerinde de ortaya çıkmıştı. Her ne kadar bu fark günlük kullanıma pek etki etmese bile günün sonunda yılın telefonu olarak gösterilen bir bayrak gemisi modeline binlerce TL para veren kullanıcılar telefonlarında her şeyin en iyisini olmasını istemekte haklı.