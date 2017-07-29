Samsung Galaxy On7 Prime, Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung’un metal tasarıma ve 32 GB depolama alanına sahip, gençler için fark yaratacak özellikleri ile Galaxy On7 Prime satışa çıktı.

Samsung’un gençlere yönelik geliştirdiği Galaxy On7 Prime, Türkiye’de ilk kez Samsung Online Mağazası’da satışa çıktı. Galaxy On7 Prime satın alan kullanıcılar aynı zamanda 299 TL değerindeki Level U kulaklığa da sahip olacak. Telefonun siyah ve altın renk seçenekleri bulunuyor.

Galaxy On7 Prime’ın 5.5 inçlik ekranı 1080 x 1920 çözünürlüğe sahip. Telefonun arka tarafından 13 MP, ön tarafında ise 8 MP büyüklüğünde kamera yer alıyor. Telefonun 32 GB büyüklüğündeki depolama alanı microSD kart desteği sayesinde 256 GB’a kadar artırılabiliyor. 3 GB RAM’e sahip olan telefonda 3300 mAh’lık batarya ve çift sim kart desteği bulunuyor.