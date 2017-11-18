Samsung Galaxy Note5, Sony Xperia XA1 ve XA1 Ultra Modellerine Güncelleme Geldi!

Samsung’un Galaxy Note5, Sony’nin ise Xperia XA1 ile XA1 Ultra modellerine Kasım ayı güvenlik güncellemesi ve çeşitli hata düzeltmelerini gönderdi.

Son dönemde güvenlik güncellemeleri konusunda öncü olan Sony, piyasadaki hemen hemen her cihazında ana sürüm olmasa bile güvenlik sürümü güncellemelerini aylık olarak (ya da iki ayda bir) gönderiyor. Bunu aynı şekilde Sony Mobile Türkiye’nin de doğru şekilde ülkemizde sunduğundan da bahsetmek gerekli.

Fakat son dönemde kendi cihazlarını da güvenlik konusunda güncel tutmaya başlayan Samsung, Galaxy S6 gibi eski denilebilecek cihazının ardından Note5 telefonuna da Kasım ayı güvenlik güncellemesini gönderdi. Galaxy S8 ve Note8 cihazları ise şu anda Ekim güncellemesinde olduğunu da belirtmekte yarar var.

Eğer Samsung Galaxy Note5, Sony Xperia XA1, XA1 Ultra ya da ülkemizde olmayan XA1 Plus modellerinden birini kullanıyorsanız bu güncellemeyi kontrol ederek size de iletilmiş ise güncelleyebilirsiniz.