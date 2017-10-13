Samsung Galaxy Note 8’de, 4K HDR Özelliği Serbest Bırakıldı!

Samsung Galaxy Note 8, bir Android cihazda bulabileceğiniz en iyi video kayıt kalitesinden örnekler gösteriyor.

Samsung Galaxy Note 8; çarpıcı yetenekleriyle iPhone 8 ailesini geride bırakmış gibi gözüküyor. Yapımcı şimdilerde, cihazına doping yapıyor: 4K video çekebilme özelliği, yazılım ve donanım desteğiyle çok daha pürüzsüz, dengeli ve daha keskin. XDA de, Güney Koreli şirkete olan desteğini esirgemiyor.

Zero Camera Mod, bir uygulamada ve flaş destekli sıkıştırılmış bir uygulamada bulunuyor ve Galaxy Note 8’in normalde ulaşamadığımız ek özelliklerinin kilidini açıyor ve 2K çözünürlükte (yalnızca Exynos sürümü) 60fps video çekebilme ve 4K’da (Exyons ve Snapdragon sürümlerinde) HDR desteği mevcut iken, uygulama ile bu özellikler buz dağının görünen ucu konumuna geliyor.

Uygulama, Galaxy Note 8’e şu avantajları sağlıyor:

QHD @ 60fps (2560 × 1440) – Exynos işlemcilerle uyumlu

4K / QHD için HDR

AutoFocus Tüm modları izleme

Kayıt Süresi Sınırı Yok

Artırılmış Bit Ortalamaları

Tekli ve seri çekimler için JPG kalitesinde artış

En yeni Samsung Camera güncellemesi

4K modları için Video Efektleri

Yüzde 15 civarında batarya tasarrufu

Fotoğraf Kenar Keskinliği ve DeNoise ayarlarını düzenleme – Exynos tipi işlemcilerde kullanılabiliyor

Özel Deklanşör Hızı

Kendinize Özel Gale

1080p 30 ve 720p, için özel bit hızları

Tahmin edeceğiniz gibi, bu moddan yararlanmak için köklü bir Galaxy Note 8’de ince ayar yapmak için özel bir tamamlayıcı uygulamaya gereksinim duyuyorsunuz. Cihazınızdan mümkün olan en iyi fotoğrafları ve videoları almak sizin için yüksek bir önceliğe sahipse, Kamera Modu cihazınızı köklendirme ve gerekli yazılımlarla epey zaman geçireceksiniz.