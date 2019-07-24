Samsung Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Gökay Çiftçi)

Samsung Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Gökay Çiftçi)

24 Temmuz, 2019 Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorum

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefonuyla Gökay Çiftci oldu.

Sizin Yorumunuz serimize katılmak ve kendi kullandığınız telefonu HWP ekranında anlatmak için buraya tıklayıp başvuru yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Gökay Çiftçi)

Kendine ekstra gelir sağlamak için telefon alıp satarak belli sürelerde birçok farklı telefonu denemiş olan Gökay’ın Samsung Galaxy Note 8 macerasını ve öğrenci için Note 8’in avantajlarını göreceğiz.

İyi seyirler…

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