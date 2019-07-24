Samsung Galaxy Note 8 – Sizin Yorumunuz (Gökay Çiftçi)

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Samsung Galaxy Note 8 akıllı telefonuyla Gökay Çiftci oldu.

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Kendine ekstra gelir sağlamak için telefon alıp satarak belli sürelerde birçok farklı telefonu denemiş olan Gökay’ın Samsung Galaxy Note 8 macerasını ve öğrenci için Note 8’in avantajlarını göreceğiz.

İyi seyirler…