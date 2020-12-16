Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon) DxOMark puanı belli oldu

Xiaomi, bugün yaptığı açıklamayla yeni telefonu Redmi 9 Power cihazını tanıttı. Aslında belki de yeni dememeliyiz, çünkü telefon, geçen ay Çin’de çıkan Redmi Note 9 4G cihazının neredeyse tamamen aynısı olacak.

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Xiaomi Redmi 9 Power fazladan bir kamerayla geliyor

Sadece fazladan 2MP’lik bir makro kamera eklemesi yapılan cihaz, Snapdragon 662 SoC işlemcisine sahip olup; Android 10 ve MIUI 12 ile çalışacak. 4GB RAM ile gelecek ve 64GB (UFS 2.1) ve 128GB (UFS 2.2) olmak üzere iki farklı depolama seçeneği verilecek. Aynı zamanda microSD kart girişine de sahip olan cihazda böylelikle 512GB’a kadar alan genişletmeye de izin verilecek.

Ekran açısından 6.53inç FullHD+ LCD bir ekran ile gelen Redmi 9 Power, 8MP ön kamerasını kamera deliğinin içinde barındırıyor. Arka tarafa dönecek olursak Realme C3 benzeri bir tasarımla karşılaşıyoruz. 48MP ana kamera, 8MP ultra genişlik sensörü, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın olduğu dörtlü kurulum görülen arka tarafta; parmak izi okuyucusuna uygun bir yapı kullanılmamış.

AI Face Unlock ile yüz tanıma teknolojisini destekleyen telefonun parmak izi okuyucusu yan tarafta tercih edilmiş. Batarya tarafında ise 6000mAh kapasiteli bir pil bütün takıma gücünü verirken, kendi gücünü ise 18W’lık USB-C girişinden alarak şarj oluyor. Ancak Xiaomi’nin kutuda gönderdiği şarj cihazı ilginç bir şekilde 22.5W olarak karşımıza çıkıyor.

3.5mm standart bir kulaklık girişine sahip Redmi 9 Power, bununla beraber stereo hoparlörler, sıçramaya karşı dayanıklık, IR Blaster desteği ve başka bir telefonu şarj etmeye yarayan ters şarj desteğini de kullanıcılara sunuyor.

Akıllı telefon ile Mavi, Elektrik Yeşili, Ateş Kırmızısı ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği veriliyor. 64GB’lık model 10.999 Rupi ile yaklaşık 150 Dolar gelirken, fazladan 1000 Rupi, yani 14 Dolar ile 128GB’lık seçeneğe ulaşılabiliyor. Xiaomi Redmi 9 Power akıllı telefonu 22 Aralık’ta ise Hindistan’da Mi.com, Amazon ve Mi Home başta olmak üzere diğer satıcılar üzerinden piyasaya sürülecek.