Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon) DxOMark puanı belli oldu
Samsung Galaxy Note 20 Ultra için yeni bir DxOMark sonucu ortaya çıktı. Telefon bu sefer Snapdragon sürümüyle girdiği kamera testinde aldığı sonuç ile herkesi şaşırttı.
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Samsung’un amiral gemisi modeli olan Galaxy Note 20 Ultra, Türkiye’nin dahil olduğu gibi pek çok pazarda Exynos işlemcili modeli ile satılırken, diğer bölgeler de ise Snapdragon işlemcili modeli ile satılıyor.
Galaxy Note 20 Ultra modelinin Exynos işlemcili sürümü geçtiğimiz aylarda kamera testinden ortalama 120 puan almıştı. Şirket bu sefer de aynı telefonun Snapdragon işlemcili versiyonunu teste soktu.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Snapdragon’lu Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeli; fotoğraf puanı 119, zoom puanı 75 ve video puanı 103 aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 117 puan olarak belirlendi. Kamera testine göre Snapdragon işlemcili Galaxy Note 20 Ultra modeli özellikle otomatik netleme ve yüksek noise (Kumlama) konusunda geri plana düşüyor.
Elde edilen sonuçlara göre Snapdragon işlemcili Galaxy Note 20 Ultra, Exynos işlemcili Galaxy Note 20 Ultra‘dan biraz daha kötü bir kamera performansı sunuyor. Bu sonuç elbette birçok kullanıcıyı şaşırttı.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.9 inç QHD+, Dynamic AMOLED, 20:9 en boy oranı
- İşlemci: Exynos 990 7nm
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP geniş + 12 MP periskop telefoto + 12 MP ultra geniş
- Ön Kamera: 10 MP geniş
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooh 5.1, USB 3.2, FM radyo
- Batarya: 5.000 mAh, 45 W hızlı şarj
- Boyutlar: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm
- Renkler: Mistik Siyah, Mistik Bronz, Mistik Beyaz
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.1
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 9 Power resmileşti
Xiaomi, bugün yaptığı açıklamayla yeni telefonu Redmi 9 Power cihazını tanıttı. Aslında belki de yeni dememeliyiz, çünkü telefon, geçen ay Çin’de çıkan Redmi Note 9 4G cihazının neredeyse tamamen aynısı olacak.
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Xiaomi Redmi 9 Power fazladan bir kamerayla geliyor
Sadece fazladan 2MP’lik bir makro kamera eklemesi yapılan cihaz, Snapdragon 662 SoC işlemcisine sahip olup; Android 10 ve MIUI 12 ile çalışacak. 4GB RAM ile gelecek ve 64GB (UFS 2.1) ve 128GB (UFS 2.2) olmak üzere iki farklı depolama seçeneği verilecek. Aynı zamanda microSD kart girişine de sahip olan cihazda böylelikle 512GB’a kadar alan genişletmeye de izin verilecek.
Ekran açısından 6.53inç FullHD+ LCD bir ekran ile gelen Redmi 9 Power, 8MP ön kamerasını kamera deliğinin içinde barındırıyor. Arka tarafa dönecek olursak Realme C3 benzeri bir tasarımla karşılaşıyoruz. 48MP ana kamera, 8MP ultra genişlik sensörü, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın olduğu dörtlü kurulum görülen arka tarafta; parmak izi okuyucusuna uygun bir yapı kullanılmamış.
AI Face Unlock ile yüz tanıma teknolojisini destekleyen telefonun parmak izi okuyucusu yan tarafta tercih edilmiş. Batarya tarafında ise 6000mAh kapasiteli bir pil bütün takıma gücünü verirken, kendi gücünü ise 18W’lık USB-C girişinden alarak şarj oluyor. Ancak Xiaomi’nin kutuda gönderdiği şarj cihazı ilginç bir şekilde 22.5W olarak karşımıza çıkıyor.
3.5mm standart bir kulaklık girişine sahip Redmi 9 Power, bununla beraber stereo hoparlörler, sıçramaya karşı dayanıklık, IR Blaster desteği ve başka bir telefonu şarj etmeye yarayan ters şarj desteğini de kullanıcılara sunuyor.
Akıllı telefon ile Mavi, Elektrik Yeşili, Ateş Kırmızısı ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği veriliyor. 64GB’lık model 10.999 Rupi ile yaklaşık 150 Dolar gelirken, fazladan 1000 Rupi, yani 14 Dolar ile 128GB’lık seçeneğe ulaşılabiliyor. Xiaomi Redmi 9 Power akıllı telefonu 22 Aralık’ta ise Hindistan’da Mi.com, Amazon ve Mi Home başta olmak üzere diğer satıcılar üzerinden piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32, 5G FCC sertifikasını aldı
Samsung Galaxy A32 5G hakkında sızan bilgilerden ve görüntülerden cihazın tasarımıyla alakalı olarak kullanıcılar zaten bilgi sahibi idi. Cihaz yakın zamanda ise FCC sertifikasıyla da görüldü. Yeni çıkan başka sızıntılarla birlikte FFC sertifikasının gelmesi dolayısıyla da cihaz özellikleri hakkında bazı yeni detaylara da ulaşılabilmiş oldu.
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Samsung firmasının gelecek olan yeni cihazı Galaxy A32 5G, şirketin en ucuz 5G telefonu olmaya aday gözüküyor. SM-A326J model numarasıyla karşımıza çıkan telefon, 28/77/78 bandrollü 5G desteği veriyor. NFC bağlantı desteği de bulunan cihazın şarj desteği ise 15W.
Ekran kısmında ise Samsung Galaxy A32 5G, 6.5inç’lik büyük bir ekran ile bizi karşılıyor. Ön kamerası için damla çentikli kamera deliği ev sahipliği yaparken, cihazda kullanılan malzeme parlak bir plastik olarak göze çarpıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı tercih edilmiş. Ana kamera 48MP çözünürlük ile kendine yer bulurken, yanında LED flaş ışığı onu destekliyor. Aynı zamanda telefon, işlevi henüz tam anlaşılamamış bir sensör daha barındırsa da, bunun dördüncü bir kamera olabileceği de ihtimaller arasında.
Samsung Galaxy A32 5G, boyutları açısından ise 164.2 x 76.1 x 9.1mm ile karşımıza çıkıyor. Güç butonunun içerisinde bir de parmak izi okuyucusunu barındıracak olan akıllı telefonun; kutudan çok yüksek ihtimalle Android 11 işletim sistemiyle beraber çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları sızdırıldı!
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları ortaya çıktı. Son ortaya çıkan sızıntılar ile birlikte akıllı telefonun tasarım detayları netleşti.
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Samsung Galaxy A72, Note 20 benzeri bir tasarım anlayışı ile geliyor!
Samsung Galaxy A serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeyi hedefliyor. Orta üst seviyeye konumlandırdığı modeller ile akıllı telefon dünyasında kullanıcı sayısını arttıran Güney Kore devi, Galaxy A72 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy A serisinin en kuvvetli modeli olması beklenen akıllı telefonun tasarım detayları da Voice isimli internet sitesinde sızdırıldı. İlk ortaya çıkan görüntülere göre Galaxy Note 20 benzeri bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefon, 6.7 inçlik büyük bir ekran ile piyasaya çıkacak.
Delikli ekran teknolojisine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, bir adet henüz özellikleri bilinmeyen ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Arka tarafta ise Galaxy Note 20 serisinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu dikkat çekerken, cihazın dört adet arka kamerasının olacağı öğrenildi. Arka kameraların özellikleri henüz bilinmese de ana kameranın 64 MP olması bekleniyor. 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin de yer alacağı akıllı telefon, 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Teknik özellikleri henüz tam anlamıyla belli olmayan Galaxy A72 modelinin ilerleyen günlerde daha fazla detay ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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