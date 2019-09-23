Samsung Galaxy Note10+ kaç dakikada şarj oluyor?

Samsung Galaxy Note10+ kaç dakikada şarj oluyor?

23 Eylül, 2019 VİDEO

Biz de bu videomuzda, Samsung Galaxy Note 10+’ı kutudan çıkan 25W şarj aleti ile %0’dan %100’e bir şarj testi gerçekleştirdik.

İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Note 10+ ipuçları (Tips & Tricks)

Samsung Galaxy Note10+ kaç dakikada şarj oluyor?

Samsung Galaxy Note 10+, normalde 45W şarj desteğine sahip olsa da kutusundan “25W Hızlı Şarj” adaptörü ile birlikte geliyor. İlk kez Samsung Galaxy A70’te gördüğümüz bu şarj teknolojisi, oldukça kısa bir sürede cihazı tam şarj edebilmenize imkân tanıyor.

Reklam

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore